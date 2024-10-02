В Нарве слышны сирены из России

«Нам известно, что со стороны России проводятся испытания и учения системы сирен. Департаменту полиции и пограничной охраны известно, что испытания сирен проводились и в прошлом», - сообщил Спасательный департамент.

До конца этого года системой оповещения на основе сирены в Эстонии будут оборудованы 22 населенных пункта, в основном в районных и сельских центрах и крупных городах, таких как Нарва. О систематическом тестировании сирен будет заранее объявлено Спасательным департаментом. В будущем система сирен в Эстонии будет тестироваться регулярно.