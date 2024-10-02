Фокусы с госбюджетом Почему пикеты и акции протеста играют правительству на руку?

А именно: Партию реформ не беспокоит, если кто-то где-то высказывает недовольство по поводу сокращения расходов в тех или иных значимых секторах. Например, когда актеры выходят с плакатами на Тоомпеа, то партии это даже на руку, как признался один из министров от Партии реформ около десяти дней назад. Не то чтобы кто-то хотел намеренно притеснять актеров, но такие протесты придают действиям правительства определенную достоверность. Это показывает, что власти действительно занимаются наведением порядка в финансах, занимаясь в том числе сокращением расходов. В противном случае, если бы никто не жаловался, могло бы сложиться впечатление, что правительство на самом деле ничего не делает.