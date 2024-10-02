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Остался без телефона и денег: интернет-покупка превратилась в кошмар

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iPhone. Фото иллюстративное.
iPhone. Фото иллюстративное. Фото: Demkat/Shutterstock

Житель Ярвамаа хотел купить мобильный телефон через интернет, но вместо этого стал жертвой мошенников.

Житель Ярвамаа разместил объявление с желанием купить мобильный телефон. На его предложение откликнулся продавец, предложивший iPhone.

Сумма сделки была согласована, и мужчина перевел 325 евро на указанный банковский счет.

Но ни телефона, ни возврата денег он так и не дождался.

Мошенники скрылись, оставив мужчину без денег и без телефона. Ущерб составил 325 евро, и теперь дело находится в руках полиции.

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