Житель Ярвамаа хотел купить мобильный телефон через интернет, но вместо этого стал жертвой мошенников.
Остался без телефона и денег: интернет-покупка превратилась в кошмар
Житель Ярвамаа разместил объявление с желанием купить мобильный телефон. На его предложение откликнулся продавец, предложивший iPhone.
Сумма сделки была согласована, и мужчина перевел 325 евро на указанный банковский счет.
Но ни телефона, ни возврата денег он так и не дождался.
Мошенники скрылись, оставив мужчину без денег и без телефона. Ущерб составил 325 евро, и теперь дело находится в руках полиции.