Остался без телефона и денег: интернет-покупка превратилась в кошмар

Житель Ярвамаа разместил объявление с желанием купить мобильный телефон. На его предложение откликнулся продавец, предложивший iPhone.

Сумма сделки была согласована, и мужчина перевел 325 евро на указанный банковский счет.

Но ни телефона, ни возврата денег он так и не дождался.

Мошенники скрылись, оставив мужчину без денег и без телефона. Ущерб составил 325 евро, и теперь дело находится в руках полиции.