Финские студенты живут на грани нищеты

Исследование, проведенное Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния (THL), показывает, что финские студенты испытывают трудности и беспокоятся о своем будущем. В стране выросли цены на продукты питания, и у многих студентов просто нет денег, чтобы нормально питаться.