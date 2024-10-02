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Финские студенты живут на грани нищеты

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Фото: Signe Oidekivi / Tartu Postimees

В Финляндии было опубликовано исследование, которое показало, в каких нестабильных экономических условиях живут студенты северного соседа.

Перевод: Валерия Ермакова 

Исследование, проведенное Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния (THL), показывает, что финские студенты испытывают трудности и беспокоятся о своем будущем. В стране выросли цены на продукты питания, и у многих студентов просто нет денег, чтобы нормально питаться.

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