Таллинн начинает искать новые решения для строительства бассейна в Ласнамяэ

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, город инициирует планирование пространства и функций в квартале Варраку, а также переговоры с потенциальными партнерами. «Для продолжения проекта бассейна необходим новый подход. Согласно исходной задаче, развитие будет разделено на несколько частей. Город может взять на себя строительство бассейна, тогда как частный сектор займется развитием спа, гостиницы, парковки и остальной части спортивного комплекса. Очевидно, что в Северной Эстонии имеется потребность в бассейне олимпийских размеров», - добавил Яаму.

Вице-мэр пояснил, что, поскольку проект начинается с нуля, появилась возможность рассмотреть интеграцию будущего бассейна в единую энергосистему с ледовым холлом Тондираба, чего нельзя было бы сделать по прежней модели финансирования.

«Тепло, выделяемое при охлаждении ледового холла, можно будет использовать для подогрева бассейна. Кроме того, необходимо решить вопросы парковки и обеспечить логистическую работу комплекса. Для этого таллиннские Департамент городского имущества, Департамент транспорта и Департамент городского планирования будут сотрудничать, чтобы провести анализ мобильности и создать оптимальные пространственные решения», - сказал Яаму.

Таллинн на протяжении нескольких лет планирует построить олимпийский 50-метровый бассейн в Ласнамяэ. Первоначально город планировал найти партнера, который по концессионному договору на основании права застройки построил бы спортивный комплекс. Однако в июне 2024 года процедуру заключения концессионного договора, объявленную в начале года, признали недействительной, так как условия тендера и экономический контекст изменились.

Решения, основанные на проведенном анализе, будут представлены городской управе, которая примет дальнейшие решения.