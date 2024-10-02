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Кылварт: социальные пособия - это не просто расходы, а инвестиции в наше общество

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Михаил Кылварт
Михаил Кылварт Фото: Konstantin Sednev

Если в настоящее время государство экономит на социальных и семейных пособиях, то в будущем из-за углубляющейся бедности придется делать значительно большие расходы, пишет Михаил Кылварт (Центристская партия) в статье-мнении на новостном портале ERR.

Известно, что основные сокращения касаются социальных, образовательных и культурных сфер, которые создают фундамент общества и помогают поддерживать развитие государства.

Социальные пособия - это не просто расходы в бюджете, а инвестиции в наше общество. Правительство сокращает даже финансирование, предназначенное для предотвращения суицидов и борьбы с зависимостями.

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