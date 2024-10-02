Кылварт: социальные пособия - это не просто расходы, а инвестиции в наше общество

Известно, что основные сокращения касаются социальных, образовательных и культурных сфер, которые создают фундамент общества и помогают поддерживать развитие государства.

Социальные пособия - это не просто расходы в бюджете, а инвестиции в наше общество. Правительство сокращает даже финансирование, предназначенное для предотвращения суицидов и борьбы с зависимостями.