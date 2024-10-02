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«Детей начинает тошнить, это ненормально»: жители поселка много лет страдают от неприятного запаха

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Крахмал. Иллюстративное фото.
Крахмал. Иллюстративное фото. Фото: Michelle Lee Photography/Shutterstock.com

Жители поселка Унгурпилс Лимбажского края уже много лет страдают от неприятного запаха, который ощущается в окрестностях. Источником невыносимого запаха является крупнейший в странах Балтии завод по производству картофельного крахмала, расположенный в непосредственной близости от жилых домов, сообщает новостной портал RUS.TVNET. «»

«Это лето было очень хорошее. И было немыслимо не держать окна в доме открытыми. А когда вы хотите поужинать дома, а маленьких детей начинает тошнить от запаха, это ненормально», - говорит Валерий, местный житель.

Мужчина жалуется, что если он хочет вкусно поесть на свежем воздухе, ему часто приходится ехать в другой город.

Жалобы на запах, исходящий от завода по производству картофельного крахмала, жители начали высказывать еще в 2018 году. С тех пор, по словам жителей, он стал только хуже.

Государственная экологическая служба (VVD) проверила предприятие в мае этого года, но нарушений, связанных с запахами, обнаружено не было.

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