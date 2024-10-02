«Детей начинает тошнить, это ненормально»: жители поселка много лет страдают от неприятного запаха

«Это лето было очень хорошее. И было немыслимо не держать окна в доме открытыми. А когда вы хотите поужинать дома, а маленьких детей начинает тошнить от запаха, это ненормально», - говорит Валерий, местный житель.

Мужчина жалуется, что если он хочет вкусно поесть на свежем воздухе, ему часто приходится ехать в другой город.

Жалобы на запах, исходящий от завода по производству картофельного крахмала, жители начали высказывать еще в 2018 году. С тех пор, по словам жителей, он стал только хуже.

Государственная экологическая служба (VVD) проверила предприятие в мае этого года, но нарушений, связанных с запахами, обнаружено не было.