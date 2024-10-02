«Детей тошнит, и это ненормально»: жители поселка много лет страдают от неприятного запаха

«Это лето было очень хорошее. И было немыслимым держать окна в доме закрытыми. А когда вы собираетесь дома ужинать дома, а маленьких детей начинает тошнить от запаха, это ненормально», - жалуется Валерий, местный житель.

Он говорит, что если он хочет вкусно поесть на свежем воздухе, ему часто приходится ехать в другой город.

Жаловаться на запах, исходящий от завода, производящего картофельный крахмал, жители начали еще в 2018 году. С тех пор, по их слова, ситуация только ухудшилась.

Государственная экологическая служба (VVD) проверила предприятие в мае этого года, но нарушений, связанных с выбросами в атмосферу, обнаружено не было.