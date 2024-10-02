Анастасия Коваленко-Кылварт: RMK мог бы избежать сокращений персонала

«Аргументы руководителя RMK о том, что основная причина сокращений – желание собственника получить больше дивидендов и дополнительное налогообложение, не являются убедительными, это подтверждает и детальный анализ деятельности предприятия», - сказала Коваленко-Кылварт.

«Госконтроль неоднократно обращал внимание на тот факт, что предприятие RMK годами продавало древесину по цене ниже рыночной, а процедура заключения договоров не была непрозрачной. Древесина продавалась узкому кругу лиц по цене, согласованной в ходе закрытых переговоров, при этом принципы формирования цен в некоторых случаях были неяснымыми, а их соответствие правовым актам вызывло сомнения. При этом цена сделки могла быть до 30 процентов ниже рыночной», - добавила она.

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, лес - один из важнейших природных ресурсов Эстонии, есть сомнения, что RMK, под управлением которого находится 45 процентов лесов страны, при продаже древесины учитывало интересы государства.

«При формировании цен не были учтены затраты на выращивание леса, то есть растущий лес рассматривался как бесплатный ресурс. Не были учтены постоянные расходы, связанные с основной деятельностью RMK, и даже в отчётах о продажах были обнаружены недостатки», - отметила депутат.

«В свете сокращений и оптимизации деятельности предприятия уместно задать вопрос, было ли управление государственными лесами целенаправленным, рациональным, экономным и добросовестным, как того требует Закон о государственном имуществе. Руководствовались ли принципом максимизации выгоды и избежания убытков, которые может понести государство в результате сделок. Также необходимо выяснить, не извлек ли какой-либо из представителей RMK личную выгоду из этих сделок», - сказала Коваленко-Кылварт.