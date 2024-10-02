Circle K: рост цен на нефть после атаки Ирана на Израиль может сказаться и на Эстонии

«Атаки Ирана привели к увеличению стоимости нефти на мировом рынке примерно на пять процентов по сравнению с прошлой неделей, но текущие прогнозы для глобальной экономики указывают скорее на снижение спроса на нефть и нефтепродукты, - объяснил руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрек Сасси. - Это связано с резким падением промышленного производства в Китае в сентябре, а также с негативными показателями в промышленности Германии, где экспортные заказы на промышленные товары упали до самого низкого уровня за последние 30 лет».

По словам Сасси, на сегодняшней встрече ОПЕК+ ожидается подтверждение текущего производственного плана, который предполагает увеличение объема добычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с декабря. В долгосрочной перспективе поставки нефти на мировой рынок могут увеличить изменения в Ливии, где в конце августа производство и поставки нефти были затруднены из-за происходящих событий.

«Парламент в восточной части Ливии согласился назначить нового председателя ЦБ, что может способствовать завершению кризиса в стране и ускорить возвращение ливийской нефти на мировой рынок», - сказал Сасси.

Сегодня в полдень на станциях Circle K цена 95-го бензина составила 1,599 евро за литр, а дизельного топлива - 1,479 евро за литр.

«Эстония - небольшая страна, у которой нет собственного нефтеперерабатывающего завода, поэтому мы вынуждены импортировать и хранить топливо, из-за чего розничные цены в Эстонии сильно зависят от глобальных тенденций», - подчеркнул Сасси.

На этой неделе цены на топливо также зависят от укрепления доллара по отношению к евро. Так как нефть на международном рынке торгуется в долларах, ослабление евро может привести к росту цен на топливо в Эстонии. Сильный евро, в свою очередь, означает, что импортируемое топливо дешевле, что помогает удерживать розничные цены на более низком уровне.