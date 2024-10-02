МИД: в Израиле более тысячи граждан Эстонии, в Ливане – 11

В Израиле проживают 1053 гражданина Эстонии, а также пять человек с неопределенным гражданством. За последние дни никто из них не обращался за помощью в посольство Эстонии в Тель-Авиве.

В Израиле находится один краткосрочный путешественник, который зарегистрировал свою поездку через портал Reisi Targalt. Вчера консульский отдел связался с ним, и выяснилось, что он не нуждается в помощи.

В Ливане на данный момент находятся 11 граждан Эстонии, один из которых планирует покинуть страну сегодня, а остальные пока не собираются уезжать. Министерство поддерживает связь с ними через почетного консула Эстонии в Ливане.

Министерство рекомендует гражданам, находящимся в Израиле и Ливане, регистрировать свое пребывание в этих странах через портал Reisi Targalt или отправить сообщение на адрес konsul@mfa.ee.

В случае необходимости консульская помощь доступна круглосуточно по телефону +372 5301 9999.

Министерство также подчеркивает, что без крайней необходимости поездки в Израиль и Ливан стоит отложить, так как ситуация в этих странах может внезапно ухудшиться. Всем, кто находится в регионе, советуют быть осторожными и следовать указаниям местных властей.

На данный момент в Израиле продолжается напряженная ситуация. Вчера Иран выпустил сотни ракет по территории Израиля, а Израиль начал наземную операцию в Ливане против террористической группировки «Хезболла», сопровождаемую воздушными ударами.