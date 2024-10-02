Эстонский стартап RAIKU, занимающийся производством экологичных упаковочных материалов, начал сотрудничество с крупнейшим производителем люксовых товаров в мире - LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Компания также планирует построить завод во Франции, чтобы расширить свое присутствие на европейском рынке.
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Эстонский стартап начал сотрудничество с мировым люксовым брендом
Перевод: Каролийна Вертяева
RAIKU создает инновационные натуральные деревянные пружинки, которые полностью разлагаются и служат отличной альтернативой пузырчатой пленке и другим одноразовым упаковкам. Эти материалы не только безопасны для окружающей среды, но и обеспечивают надежную защиту товаров.