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Эстонский стартап начал сотрудничество с мировым люксовым брендом

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Натуральные деревянные пружины производства RAIKU.
Натуральные деревянные пружины производства RAIKU. Фото: RAIKU

Эстонский стартап RAIKU, занимающийся производством экологичных упаковочных материалов, начал сотрудничество с крупнейшим производителем люксовых товаров в мире - LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Компания также планирует построить завод во Франции, чтобы расширить свое присутствие на европейском рынке.

Перевод: Каролийна Вертяева

RAIKU создает инновационные натуральные деревянные пружинки, которые полностью разлагаются и служат отличной альтернативой пузырчатой пленке и другим одноразовым упаковкам. Эти материалы не только безопасны для окружающей среды, но и обеспечивают надежную защиту товаров.

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