Эстонский стартап начал сотрудничество с мировым люксовым брендом

RAIKU создает инновационные натуральные деревянные пружинки, которые полностью разлагаются и служат отличной альтернативой пузырчатой пленке и другим одноразовым упаковкам. Эти материалы не только безопасны для окружающей среды, но и обеспечивают надежную защиту товаров.