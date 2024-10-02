В последнюю неделю сентября бывший застройщик спа-отеля в Вильянди Aqva Hotels и потенциальный новый застройщик OG Elektra отправили совместное обращение политикам города и уезда. В обращении они попросили отказаться от выплаты неустойки и продлить срок строительства спа-отеля до осени 2027 года. Также политики получили проект договора, по которому Олег Гросс купил участок, на котором будет построен спа-отель.
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Олег Гросс выкупил участок под строительство спа-отеля за почти миллион евро
В тот же день, когда политики города и уезда Вильянди собрались на заседание, компания OG Elektra, которая заинтересована в строительстве спа-отеля, заключила сделку у нотариуса с зарегистрированным в Раквере ООО «Лай 9». За 915 тысяч евро OG Elektra приобрела участок на улице Роо, 9, возле озера Вильянди, где и планируется строительство спа-отеля.
В понедельник предприниматель Олег Гросс подтвердил газете Sakala, что участок действительно перешел в собственность его компании.