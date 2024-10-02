Олег Гросс выкупил участок под строительство спа-отеля за почти миллион евро

В тот же день, когда политики города и уезда Вильянди собрались на заседание, компания OG Elektra, которая заинтересована в строительстве спа-отеля, заключила сделку у нотариуса с зарегистрированным в Раквере ООО «Лай 9». За 915 тысяч евро OG Elektra приобрела участок на улице Роо, 9, возле озера Вильянди, где и планируется строительство спа-отеля.