Налогово-таможенный департамент Эстонии за последние четыре года списал более 41 миллиона евро, которые так и не удалось востребовать с мошенников и должников. За это время удалось взыскать всего чуть больше пяти миллионов евро, что создало дефицит более чем на 36 миллионов.
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41 МИЛЛИОН ЕВРО ⟩ Государство не смогло получить деньги с мошенников и должников
Перевод: Каролийна Вертяева
Рекорд по списаниям был установлен в 2021 году, когда изменения в законе сократили срок взыскания долгов с тридцати до десяти лет. В результате только за один год было списано почти 40 миллионов евро - это деньги, которые должны были быть уплачены государству, но так и не поступили.