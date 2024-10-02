Налогово-таможенный департамент Эстонии за последние четыре года списал более 41 миллиона евро, которые так и не удалось вернуть от мошенников и должников. За это время удалось взыскать всего чуть больше пяти миллионов евро, что создало дефицит более чем на 36 миллионов.
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41 МИЛЛИОН ЕВРО ⟩ Государство не смогло вернуть деньги от мошенников и должников
Перевод: Каролийна Вертяева
Рекорд по списаниям был установлен в 2021 году, когда изменения в законе сократили срок взыскания долгов с 30 до 10 лет. В результате только за один год было списано почти 40 миллионов евро - это деньги, которые должны были быть уплачены государству, но так и не поступили.