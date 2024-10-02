41 МИЛЛИОН ЕВРО Государство не смогло вернуть деньги от мошенников и должников

Рекорд по списаниям был установлен в 2021 году, когда изменения в законе сократили срок взыскания долгов с 30 до 10 лет. В результате только за один год было списано почти 40 миллионов евро - это деньги, которые должны были быть уплачены государству, но так и не поступили.