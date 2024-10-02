Госпрокуратура передала в суд дело об организации преступной группировки

Четырем подозреваемым прокуратура предъявила обвинения в участии в преступной группировки и совершении других преступлений, а двум - в ограблении. Всего обвинения были предъявлены семи лицам.

Согласно обвинению, Тамар Юрна со второй половины 2017 года возглавлял преступную группировку, члены которой совершали различные преступления. По обвинению, в разные периоды в преступную группировку, возглавляемую Тамаром Юрной, входили в общей сложности 11 человек, некоторые из которых отбывают наказание за предыдущие преступления.

По словам государственного прокурора Райго Ааса, преступная группировка сосредоточилась на получении максимальной материальной выгоды и для этого была готова совершать опасные преступления.

«Согласно собранным доказательствам, целью преступной группировки было получение максимально возможной преступной прибыли через наркопреступления, экономические преступления и преступления против собственности. Было изъято имущество обвиняемых на сумму около четверти миллиона евро, включая наличные деньги, недвижимость и криптовалюту», - сказал Аас.

Он также отметил: «Хотя главной целью преступной группировки было заработать как можно больше денег, они совершали и серьезные преступления, чтобы укрепить и подтвердить свое влияние. Это делает такие группировки непредсказуемыми и опасными. В этом деле, например, предъявлены обвинения в вымогательстве, угрозах, насилии, ограблении, а также в хранении и продаже имущества, полученного незаконным путем».

Аас добавил, что многие члены этой преступной группировки уже были осуждены за различные преступления, совершенные в интересах группы, и сейчас некоторые из них отбывают тюремные сроки.

Поначалу в уголовном деле было 14 подозреваемых, в отношении четверых из них производство прекратили по различным причинам. Трое подозреваемых находятся за границей, поэтому в их отношении продолжается предварительное следствие.

Тамар Юрна обвиняется в управлении преступной группировкой и двух случаях вымогательства, Мэлис Пальм - в принадлежности к преступной группировке и двух случаях вымогательства, Маргус Луми - в принадлежности к преступной группировке, угрозах, физическом насилии, хранении и продаже полученного преступным путем имущества. Райт Раап и Раймонд Кукк обвиняются в принадлежности к преступной группировке. Двое подозреваемых обвиняются в совершении ограбления вместе с членами преступной группировки.

Предварительное заседание суда пройдет 16 октября.