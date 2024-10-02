Паломничество под обстрелами, раздвоение личности Дональда Трампа и его открытая поддержка Украины. Обзор событий в Украине

Самые громкие события минувшей недели, которые обсуждали в Киеве, - это, конечно, итоги визита украинского президента Владимира Зеленского в США и восьмимиллиардный пакет помощи от американского народа.

Еще обсуждали паломничество полусотни тысяч хасидов в Умань, которое в нынешнем году вновь состоялось, как и в предыдущие два года, несмотря на войну в Украине. С сожалением Украина попрощалась с аномально теплым сентябрем, но не только потому, что солнца стало меньше, а потому, что вновь замаячили перспективы отключения электроэнергии.

Российские военные выпустили по Украине 1320 «шахедов», тяжелых беспилотников-камикадзе, которые уже массово производятся на российских заводах, но так же массово сбиваются украинской ПВО.

От визита в США ожидается польза

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США мог закончиться скандалом и очень неприятными новостями, но, похоже, что голоса этнических украинцев и поляков в колеблющихся штатах перевесили. Новости из-за океана пришли исключительно позитивные, хотя начало не предвещало ничего хорошего.

Особенно настораживало с самого начала отсутствие внятной реакции на тот план победы, который Владимир Зеленский представил в Вашингтоне в середине минувшей недели и действующему президенту страны Джо Байдену, и кандидату в президенты от демократов Камале Харрис, и членам Конгресса.