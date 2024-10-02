Итоги визита Владимира Зеленского в США и восьмимиллиардный пакет помощи, паломничество полусотни тысяч хасидов в Умань, которое состоялось несмотря на войну, массовое производство Россией беспилотников и готовность украинцев к проблемам с электроснабжением - все это обсуждалось на минувшей неделе в Украине, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Паломничество под обстрелами, раздвоение личности Дональда Трампа и его открытая поддержка Украины. Обзор событий в Украине
Самые громкие события минувшей недели, которые обсуждали в Киеве, - это, конечно, итоги визита украинского президента Владимира Зеленского в США и восьмимиллиардный пакет помощи от американского народа.
Еще обсуждали паломничество полусотни тысяч хасидов в Умань, которое в нынешнем году вновь состоялось, как и в предыдущие два года, несмотря на войну в Украине. С сожалением Украина попрощалась с аномально теплым сентябрем, но не только потому, что солнца стало меньше, а потому, что вновь замаячили перспективы отключения электроэнергии.
Российские военные выпустили по Украине 1320 «шахедов», тяжелых беспилотников-камикадзе, которые уже массово производятся на российских заводах, но так же массово сбиваются украинской ПВО.
От визита в США ожидается польза
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США мог закончиться скандалом и очень неприятными новостями, но, похоже, что голоса этнических украинцев и поляков в колеблющихся штатах перевесили. Новости из-за океана пришли исключительно позитивные, хотя начало не предвещало ничего хорошего.
Особенно настораживало с самого начала отсутствие внятной реакции на тот план победы, который Владимир Зеленский представил в Вашингтоне в середине минувшей недели и действующему президенту страны Джо Байдену, и кандидату в президенты от демократов Камале Харрис, и членам Конгресса.
История случилась весьма громкая. Почти всю минувшую неделю Владимир Зеленский находился в США, где у него была очень плотная программа. Начался его визит с посещения завода по производству тяжелых артиллерийских снарядов в штате Пенсильвания. Потом последовали выступления в ООН, встречи с американскими политиками.
Мероприятие в Пенсильвании выглядело с самого начала абсолютно безобидным, даже рядовым. Но в США сейчас президентская предвыборная кампания вышла на финишную прямую, и поддержка избирателей колеблется буквально на доли процентов в одну или другую сторону.
Пенсильвания - так называемый колеблющийся штат, то есть штат, который не имеет однозначных партийных симпатий. Таких штатов в США семь, и они в значительной степени определят результаты будущих выборов, так как с прочими штатами все более или менее ясно.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Визит оказался хорошим предлогом обвинить украинскую делегацию чуть ли не во вмешательстве в избирательный процесс. И это при том, что украинские дипломаты и высшие чины весьма демонстративно и щепетильно занимают нейтральную позицию: «Американский народ сам решит, мы только наблюдаем».
Действительно, Киев занимает именно такую позицию, так как ему крайне важна двухпартийная поддержка тех инициатив, которые направлены на поддержку борьбы Украины против российского вторжения, в обеих палатах Конгресса.
А тут такая незадача: украинскую делегацию принимали в Пенсильвании не только представители местного оборонного предприятия, но и конгрессмены-демократы и губернатор штата, тоже демократ. Хотя украинская делегация ровным счетом никак не могла влиять на состав команды хозяев, обвинения посыпались именно на нее.
Более того, самый громкий демарш последовал от ближайшего соратника Дональда Трампа, спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Ни много, ни мало, Джонсон обратился к Зеленскому с открытым письмом, в котором настаивал на увольнении посла Украины в США Оксаны Маркаровой, весьма эффективного дипломата, в прошлом - министра финансов Украины.
Одновременно, в тот же день, 26 сентября, Трамп дал понять, что запланированной встречи с Зеленским не будет. Украинская делегация стоически отмалчивалась, хотя от нее ждали реакции на довольно резкую риторику Трампа и Джонсона.
Посыпались язвительные комментарии политических обозревателей по поводу возможного разрушения двухпартийной поддержки проукраинских решений в обоих палатах Конгресса. Однако буквально в течение нескольких часов картина изменилась радикально. Как оказалось, украинская делегация держала паузу не зря.
Во-первых, действующий президент США Джо Байден, хотя детально не комментировал план победы Зеленского, но дал ему более чем весомую оценку 26 сентября.
Байден распорядился сполна использовать оставшиеся финансовые и прочие возможности с тем, чтобы практически немедленно предоставить Украине пакет военной помощи весом в 7,9 миллиарда долларов. Важно и символично, что в пакет включили авиационные управляемые планирующие бомбы, которые Украина ранее не получала.
Во-вторых, Дональд Трамп все же изменил первоначальные намерения и пригласил Зеленского на встречу. Эту встречу отчасти транслировали телекомпании, и картинка выглядела так, будто бы Трамп полностью изменил мнение по поводу поддержки Украины. Если несколькими днями ранее он подвергал Зеленского уничтожающей критике, то теперь не жалел комплиментов и слов поддержки.
Почему случилась такая смена намерений? Злые языки утверждают, что многочисленная украинская диаспора в США, которая традиционно консервативна и чаще поддерживает республиканцев, очень болезненно отреагировала на первоначально негативные высказывания Трампа по поводу поддержки Украины.
Доподлинно неизвестно, так ли это, но утечки свидетельствовали о том, что сохранение негативной позиции по поводу поддержки Украины могло стоить Трампу голосов не только украинской, но и польской диаспоры. Это объяснимо: поляки справедливо считают, что если Украина не выстоит, то Польша будет следующей мишенью для Путина.
Действительно ли именно этот фактор сыграл роль или же политологи сочли, что Байден набирает для демократов слишком много очков своей мощной позицией по поводу Украины, но результат налицо: на ближайший месяц Украине практически гарантирована двухпартийная поддержка.
Для Киева это отличная новость. Мы помним, что год назад отсутствие внятной поддержки привело к многомесячному перерыву в поставках вооружений и предоставлению финансовой помощи Украине от США.
Хасидские паломники и плохие новости
Тем временем Украина продолжает готовиться к непростой зиме. Несмотря на похолодание, госкомпания «Укрэнерго», которая является диспетчером всей энергосистемы, пока не возобновляет глобальных ограничений энергоснабжения.
Если где-то отключения и случаются, это следствие не проблем с энергосистемой в целом, а последствия локальных повреждений, вызванных атаками планирующих бомб или беспилотников-«шахедов».
Из ремонта постепенно выходят энергоблоки на тех трех атомных станциях, которые находятся в правобережной части Украины и остаются основой местной энергосистемы.
Одновременно бизнес и местные власти лихорадочно запускают небольшие генерирующие установки - кто за собственный счет, кто за кредитные деньги, а кто и оборудование, полученное от зарубежных партнеров в качестве технической помощи.
Довольно сильно обнадеживает ситуация на рынке зарядных станций, которые обычные граждане покупают в качестве резервных источников электричества. Это такие компактные системы, которые способны за пару-тройку часов полностью зарядиться благодаря использованию современных аккумуляторов, а потом много часов питать холодильники, интернет-роутеры, прочую не слишком прожорливую бытовую электронику.
Одна такая станция не особо большой емкости стоит от пятисот евро и способна продержать тот же холодильник до десяти часов в случае перебоев с электроэнергией. Но пятьсот евро - это средняя зарплата горожанина в Украине.
Если летом у большинства интернет-магазинов напротив подобных станций висела пометка «поставка в течение двух недель и более», то теперь за ту же цену там предлагается «товар в наличии».
Не то, чтобы украинцы уверились, что отключений не будет. Скорее, все, кто имеет достаточно денег, чтобы обзавестись этим недешевым оборудованием, уже его купили. Ажиотажный спрос сменился обычным спросом, без горячки, как примерно и было год назад.
2 октября началось празднование еврейского нового года - Рош-а-Шана. Этот праздник традиционно чтят верующие иудеи. Хасиды всего мира считают непременным отпраздновать его на могиле раввина Нахмана, которая находится в городе Умань Черкасской области.
Там уже как минимум неделю находится около 50 тысяч паломников, что не намного меьше численности населения этого города. Украинские власти официально предупреждали по поводу опасности такого паломничества в условиях полномасштабной войны. Предупреждали о том же своих граждан правительства Израиля и Соединенных Штатов. Но чтобы предупреждения остановили паломников? Они приехали снова.
Что ж, украинская полиция бдительно охраняет места пребывания паломников в Умани, сотовые компании отрядили туда своих агентов по продаже стартовых пакетов. А владельцы квартир, готовые сдать жилье хасидам, разъехались из Умани.
Сдача одной квартиры внаем на пару-тройку праздничных недель способна минимум полгода кормить местную семью. Сейчас на улицах Умани музыка, танцы, толпы мужчин, подростков и даже детей и в традиционной одежде, и в светском.
Как украинцы относятся к этому празднику в целом? Наверное, найдется какое-то количество людей, которые будут осуждающе качать головами - дескать, война в стране, а тут веселье. Но в целом относятся более чем терпимо, тем более, масштабное паломничество хасидов в Украину происходит как минимум уже лет двадцать.
Куда больше занимают умы украинцев новости из-под Покровска и Угледара, что в Донецкой области: там идут тяжелые бои. 1 октября в Украине отмечают местный христианский праздник Покрова Богородицы, он же является Днем защитников и защитниц Украины. Украинцы благодарят всех, кто с оружием в руках их защищает.
Именно как День защитников и защитниц Украины праздник Покрова Богородицы отмечается с 2014 года, то есть с начала обороны Украины от российской агрессии. Тогда же он был объявлен общенациональным праздничным нерабочим днем, но с 2022 года ввиду военного положения этот день является рабочим.
С 2023 года Украина перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому День Покрова Богородицы, а также День защитников и защитниц Украины сместился с 14 на 1 октября.