Певкур в Варшаве: вся Европа должна повысить траты на оборону

В Варшаве Певкур встретился с министром обороны и заместителем премьер-министра Польши Владиславом Косиняк-Камышем, с которым обсудил двустороннее и региональное оборонное сотрудничество. Певкур также встретился с премьер-министром Косово Альбином Курти, министром по делам ЕС Польши Адамом Шлапкой и заместителем министра обороны Украины Александром Балануцей.

«Все мы хотим жить в свободном обществе, поэтому политическая сплоченность - не только выбор, но и необходимость. Европа продолжит сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов. США нужна Европа так же, как и Европе нужны США. Вместе мы должны поднять цену агрессии для России, но для этого вся Европа должна поднять оборонные затраты и помочь Украине не только защищаться, но и выиграть войну», - сказал Певкур в панельной дискуссии на тему трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности.

На встрече с министром обороны Польши Певкур подчеркнул, что Польша важный союзник в НАТО, с которым Эстония придерживается одинакового мнения о направлении, в котором следует двигаться для укрепления обороноспособности стран и региона.

«Наряду с повышением оборонных затрат и помощи Украине наша общая задача также заключается в обороне восточной границы НАТО и ЕС, и я уверен, что мы также сможем успешно сотрудничать с Польшей в создании оборонной линии»», - сказал Певкур.

На встрече с премьер-министром Косово сфокусировались на опыте Эстонии по вовлечению добровольцев в гособорону. «Косово проводит серьезные изменения в сфере гособороны и их интерес в качестве небольшого государства к оборонной модели Эстонии понятен. Кроме того, у Косово агрессивный сосед, то есть ситуация в чем-то похожа на эстонскую», - сказал Певкур.

Во время конференции министр также встретился с главой агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Стейси Каммингз, чтобы обсудить темы ИТ-коалиции по помощи Украине, созданной по инициативе Эстонии и Люксембурга, директором Государственного совета по безопасности США в Европе Майклом Карпентером, канцлером по политике безопасности Швейцарии Маркусом Мэдером, послом ЕС в Украине Катариной Матерновой и представителями ряда предприятий оборонной промышленности.