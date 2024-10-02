Непробиваемый «Железный купол» и другие средства ПВО. Как Израилю удалось эффективно отразить ракетную атаку Ирана

«Железный купол» обнаруживает и отслеживает приближающиеся ракеты с помощью радара и рассчитывает, какие из них могут упасть на населенные пункты. Перехватчики «Железного купола» выпускаются по этим ракетам, а остальным дают упасть на открытой местности.

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Армия обороны Израиля утверждает, что «Железный купол» уничтожает 90% ракет, которые отслеживает. Комплекс использует ракеты «Тамир» стоимостью около 50 тыс. долларов каждая.

«Железный купол» был разработан после «летней войны» 2006 года между Израилем и «Хезболлой», когда «Хезболла» выпустила по Израилю около 4000 ракет, причинив огромный ущерб и убив десятки граждан.

Комплекс разработали израильские компании Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries при некоторой поддержке США. Он был развернут в 2011 году и впервые заработал тогда же, перехватив ракету, которая была выпущена из сектора Газа (регион находится под контролем ХАМАС с 2007 года).

С октября 2023 года ракеты «Железного купола» перехватили десятки тысяч ракет, выпущенных ХАМАС и другими группировками из Газы, а также «Хезболлой» из южного Ливана.

Что такое «Праща Давида»

«Праща Давида» (David's Sling), называемая на иврите «волшебной палочкой», может перехватывать ракеты на расстоянии до 300 км.

В сентябре 2024 года с ее помощью была сбита баллистическая ракета, выпущенная «Хезболлой» из Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что это была Qadr-1 иранского производства - баллистическая ракета средней дальности, способная нести боеголовку весом от 700 кг до 1000 кг.