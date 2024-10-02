Вчера общее количество атак российской армии на фронтах немного снизилось. Активность российской авиации была немного ниже обычного. Уменьшилась и активность артиллерии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Активность россиян снижается: результаты атак на склады боеприпасов начинают сказываться на фронте
Перевод: Ева Ойжинская
Пока рано утверждать, что уменьшение активности российских войск напрямую связано с ударами по их складам боеприпасов и что это будет постоянной тенденцией. Однако, по мнению военной разведки Эстонии, влияние украинских атак на фронте должно стать заметным именно в начале октября.
В то же время украинская армия ежедневно уничтожает значительное количество артиллерийских систем российской армии, что также скоро даст результат. При снижении активности артиллерии Россия не сможет проводить столько атак, как раньше.
Украинское правительство позволило командирам частей напрямую набирать новых солдат в свои подразделения, минуя государственную службу, которая занимается мобилизацией. Одной из важных основ украинской армии являются добровольческие подразделения, возникшие в основном весной 2014 года. Эти подразделения, как правило, со временем сформировали собственную систему набора и подготовки, а также сообщество, которое помогает им с обеспечением и подготовкой. Таким подразделениям, безусловно, проще набирать людей напрямую, в отличие от сложной государственной системы.
Многие подразделения армии и Национальной гвардии имеют идентичность, связанную с определенными историческими регионами, и можно ожидать, что им также будет проще, по крайней мере, частично набирать новых бойцов самостоятельно. Одной из крупных ошибок украинского правительства стало то, что система мобилизации не была реформирована до войны, а в ходе конфликта создать новую, эффективно работающую структуру не удалось. Недавнее решение правительства подтверждает существование проблемы, которую теперь пытаются решить. Хорошо, что такие шаги предпринимаются.
Два года назад, во второй половине сентября, в России была объявлена мобилизация. Как помнится, в начале войны президент России обещал, что мобилизации не будет. Однако этот шаг дал россиянам понять, что конфликт с Украиной, изначально представленный как ограниченная военная операция, не завершится в ближайшее время, и следует ожидать затяжного противостояния. Весной следующего года российское правительство объявило о формальном завершении мобилизации, пообещав в дальнейшем ограничиться набором контрактников, хотя это решение не было подкреплено ни одним официальным законодательным актом.
В России, несмотря на сильное политическое давление, пытаются проводить опросы населения, чтобы узнать их отношение к продолжающейся войне против Украины. В последние годы отношение к Украине было, как правило, высокомерным, но прямой поддержки войны, судя по этим опросам, тоже никогда не было. Вопрос в том, можно ли считать эти исследования надежными в современном контексте России. Несомненно то, что администрация президента также пытается проводить социологические опросы, чтобы выяснить реальное отношение граждан к происходящему. Других данных, кроме отдельных опубликованных опросов, нет.
Вчера в издании «Холод» были опубликованы результаты опросов, проведенных проектами «Хроники» и «ExtremeScan». Половина респондентов высказалась за «прекращение военной операции, даже если ее цели не будут достигнуты». Треть опрошенных выступила против, а около пятой части не имели мнения. В предыдущих исследованиях примерно треть россиян считала военные действия ошибкой и что их по той или иной причине нужно прекратить. Таким образом, кажется, что число людей, желающих окончания войны, недавно значительно увеличилось. Однако, поскольку большинство людей отказывается участвовать в опросах, сложно утверждать, что эти исследования отражают реальную картину в России.
Из ответов людей, принявших участие в опросе, также не следует делать вывод, что они считают российскую армию проигравшей. С другой стороны, ясно, что, поскольку война была начата с позиции серьезного унижения жертвы, за два с половиной года люди осознали, что война явно не идет по плану. Подавляющее большинство населения России, конечно, не верит, что западные войска воюют против России в Украине. Можно предположить, что граждане России игнорируют реальную ситуацию и не хотят разбираться в происходящем.
Российская армия нанесла артиллерийский удар по рынку в Херсоне, в результате чего погибли семь человек и трое были ранены. В Харькове были применены кассетные бомбы. Также продолжаются атаки иранскими дронами, начавшиеся еще до полуночи.
Обстановка на фронтах:
- На Курском направлении линия фронта остается без существенных изменений. Украинские войска не предпринимают крупных атак, а российской армии не удалось провести серьезные наступательные действия. Бои местами интенсивные, но не по всей линии обороны украинской армии, а только в отдельных точках.
- На Харьковском направлении крупная атака российской армии завершилась безрезультатно, а в течение вчерашнего дня были предприняты еще несколько попыток атак на северную часть города Вовчанск. Ситуация остается прежней.
- Активное наступление продолжается на направлении Купянск-Лиман и в районе между этими городами. Вчера российской армии не удалось продвинуться вперед. На Сиверском направлении активность российских войск низкая.
- В районе Бахмута идут рутинные и безрезультатные атаки в направлении Часова Яра. В сторону Торецка атак больше, но их интенсивность не столь высока, как в августе и первой половине сентября. Значительных успехов российские войска не достигли.
- На Покровском направлении количество атак постепенно снижается, и на всех направлениях этого участка фронта непрерывных атак больше не происходит. Однако в некоторых местах всё ещё пытаются продолжать наступления, и в одной точке удалось незначительно улучшить позиции. Активные атаки продолжаются в юго-западном направлении от Донецка. Единственный район, где вчера удалось улучшить позиции - город Угледар. Хотя российским войскам не удалось захватить весь город, украинские войска отступили на северную окраину города.
- На южном фронте происходили отдельные разведывательные бои.
Иранская ракетная атака на Израиль была серьезной и более масштабной, чем весенняя. На первый взгляд кажется, что основной ущерб Израиль понес в медийном пространстве. Израильтяне размещали видеоролики, из которых складывалось впечатление, что атака была очень масштабной и что израильские ПВО не смогли ее отразить. В социальных сетях распространилась информация, якобы основанная на фактах, что было выпущено более 400 ракет. Официальные данные еще не опубликованы, но, по оценкам армии США, их было около 200.
С пораженными целями ситуация сложнее, так как израильская система ПВО обычно не уничтожает ракеты, которые падают на пустоши, а часть военных объектов находится в пустынных районах. Иран распространяет информацию о якобы уничтоженной израильской военной базе, однако доказательств этому нет. Израиль не приостанавливает свою операцию в Ливане. Пока что на территорию Ливана заходили лишь небольшие спецподразделения для проведения рейдов, но, вероятно, Израиль продолжит более серьезные атаки с крупными силами. Теперь у Израиля есть относительно много свободы для ответных действий, однако неясно, какие именно действия будут предприняты. Несмотря на иранские удары, Израиль продолжал наносить воздушные удары по Ливану и рекомендовал жителям Ливана эвакуироваться.