Два года назад, во второй половине сентября, в России была объявлена мобилизация. Как помнится, в начале войны президент России обещал, что мобилизации не будет. Однако этот шаг дал россиянам понять, что конфликт с Украиной, изначально представленный как ограниченная военная операция, не завершится в ближайшее время, и следует ожидать затяжного противостояния. Весной следующего года российское правительство объявило о формальном завершении мобилизации, пообещав в дальнейшем ограничиться набором контрактников, хотя это решение не было подкреплено ни одним официальным законодательным актом.

В России, несмотря на сильное политическое давление, пытаются проводить опросы населения, чтобы узнать их отношение к продолжающейся войне против Украины. В последние годы отношение к Украине было, как правило, высокомерным, но прямой поддержки войны, судя по этим опросам, тоже никогда не было. Вопрос в том, можно ли считать эти исследования надежными в современном контексте России. Несомненно то, что администрация президента также пытается проводить социологические опросы, чтобы выяснить реальное отношение граждан к происходящему. Других данных, кроме отдельных опубликованных опросов, нет.