КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? Пандемия коронавируса повлияла даже на Луну

Перевод: Валерия Ермакова

Индийские ученые из лаборатории физики в Ахмадабаде (Physical Research Laboratory) обнаружили, что ночные температуры поверхности Луны значительно понизились. Результаты исследования недавно были опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Учёные предполагают, что это «аномальное понижение» связано с резким уменьшением излучения, исходящего от Земли ночью. Это могло быть вызвано снижением человеческой активности в результате глобальных локдаунов во время пандемии. В результате с Земли выделялось меньше светового загрязнения и тепла.

В своей статье исследователи объяснили, каким образом пандемия Covid-19 могла повлиять на ночные температуры Луны.

Результаты исследования также предполагают, что наблюдение за изменениями температуры Луны может дать нам новые сведения о земном излучении и климатических изменениях.

Луна как глобальный климатический индикатор

Днем земная атмосфера отражает значительную часть солнечного излучения обратно в космос, при этом лишь часть энергии поглощается. Луна также получает солнечное излучение в течение дня.

Ночью ситуация совсем иная, поскольку Луна получает излучение только от Земли. Ученые уже доказали, что количество этого излучения влияет на ночные колебания температуры на поверхности Луны.

Во время пандемии Covid-19, когда человеческая активность и уровень загрязнения резко снизились, ученые получили уникальную возможность изучить эти изменения. Влияние оказалось настолько сильным, что они смогли зафиксировать аномальное снижение температуры на поверхности Луны, находящейся на расстоянии сотен тысяч километров от Земли.

Эта редкая возможность для исследований, появившаяся благодаря пандемии, может больше не повториться. В будущем знания, полученные с помощью лунных наблюдательных станций, могли бы дополнительно обогатить наше понимание этих процессов.