Таджикистана не будет: гости мэра Нарвы не получили визу для въезда в Эстонию

Ожидалось, что делегация чиновников и предпринимателей пробудет в Нарве с 1 по 4 октября, а целью их визита станет перспектива сотрудничества с третьим по величине городом Эстонии. Таджиков интересуют помещения, подходящие для того, чтобы заниматься производством текстиля или обработкой натурального камня на базе таджикского сырья.

Делегация также должна была посетить бизнес-конференцию, которая проходит в Нарве 2 октября. Но к удивлению многих оказалось, что таджикские инвесторы и чиновники в Нарву не прибыли.

«Они не получили визу. Почему - этого мы не знаем. На следующей неделе их ожидать тоже не стоит, потому что я сам буду недоступен», - сказал журналистам на пресс-конференции мэр города Яан Тоотс. По словам Тоотса, если делегация получит визы в течение следующей недели, то ждать их можно начиная с 14 октября.

«К нам должно было приехать семь человек: пять предпринимателей, посол и представитель президентской канцелярии. Они уже знают, какие помещения здесь есть для производства, и приедут оценить их состояние. Инвестировать в покупку помещений они не планируют, планируют арендовать», - добавил мэр.

Тоотс уточнил, что в городе довольно много небольших пустующих площадей, на которых в короткие сроки можно начать производство. Он также пообещал журналистам устроить встречу с представителями из Таджикистана.