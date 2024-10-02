На этой неделе в Нарве ожидалась делегация из Таджикистана. Мэр города Яан Тоотс и представители страны Центральной Азии должны были встретиться и обсудить нюансы будущего бизнеса. Но эти планы отменились.
Ожидалось, что делегация чиновников и предпринимателей пробудет в Нарве с 1 по 4 октября, а целью их визита станет перспектива сотрудничества с третьим по величине городом Эстонии. Таджиков интересуют помещения, подходящие для того, чтобы заниматься производством текстиля или обработкой натурального камня на базе таджикского сырья.
Делегация также должна была посетить бизнес-конференцию, которая проходит в Нарве 2 октября. Но к удивлению многих оказалось, что таджикские инвесторы и чиновники в Нарву не прибыли.
«Они не получили визы. Почему - этого мы не знаем. На следующей неделе их ожидать тоже не стоит, потому что я сам буду недоступен», - сказал журналистам на пресс-конференции мэр города Яан Тоотс. По словам Тоотса, если делегация получит визы в течение следующей недели, то ждать их можно начиная с 14 октября.
«К нам должно было приехать семь человек: пять предпринимателей, посол и представитель президентской канцелярии. Они уже знают, какие помещения здесь есть для производства, и приедут оценить их состояние. Инвестировать в покупку помещений они не планируют, планируют арендовать», - добавил мэр.
Тоотс уточнил, что в городе довольно много небольших пустующих площадей, на которых в короткие сроки можно начать производство. Он также пообещал журналистам устроить встречу с представителями из Таджикистана.
Напомним, что в мае этого года Тоотс сам ездил с рабочим визитом в Таджикистан, где провел ряд встреч c целью исследования возможностей сотрудничества. Изначально идея визита Тоотса в Таджикистан принадлежала нарвскому предпринимателю Андрею Фещенко, который ранее был дважды судим, а также вел бизнес с Россией.
Тогда Тоотс заявил, что для новых целей отлично подошли бы помещения Йоальской фабрики. «Правительство Таджикистана ищет свои пути в Европу, а я ищу возможность снизить уровень безработицы в Эстонии», - сказал мэр.
Стоит отметить, что в сентябре бюро данных об отмывании денег (RAB) установило новый список стран с повышенным риском финансирования терроризма и добавило в этот список Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Эти страны были добавлены, поскольку риски, связанные с Центральной Азией, снова стали более заметными из-за деятельности террористических организаций.
Более высокий риск финансирования терроризма не означает, что конкретная страна финансирует терроризм, но это относится к риску, который может материализоваться при стечении обстоятельств. Подход через страны риска направлен, скорее, на борьбу с исламским экстремизмом.