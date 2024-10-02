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МНЕНИЕ Извините, я пессимист!

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Пеэтер Коппель, редактор Fookus
Пеэтер Коппель, редактор Fookus Фото: Mihkel Maripuu/Postimees
  • Евросоюз стремительно теряет конкурентоспособность
  • По-настоящему единого рынка до сих пор не существует
  • Сомнительно, что он возникнет

До руководства Евросоюза дошло, что что-то не так, но я по-прежнему пессимистически настроен в отношении того, изменится ли что-нибудь, пишет Пеэтер Коппель, редактор рубки Fookus «Деньги и экономика».

Что случилось сейчас? Внезапно в высших эшелонах Евросоюза начались такие разговоры, за которые еще недавно можно было схлопотать изрядную головомойку. А именно, что Евросоюз теряет конкурентоспособность как решето воду, и даже Китай уходит в отрыв – не говоря уже о США. Рост производительности (и ВВП) в этих странах на протяжении многих лет был выше, чем в Европе, и, экстраполируя эту тенденцию, можно сказать, что здесь нет светлого будущего.

Указанные сведения достигли высочайшего уровня благодаря соответствующему докладу бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги. В докладе в неевропейской манере была признана проблема и предложены шаги по улучшению ситуации. Это просто! Больше следует тратить на исследования и разработки; инфраструктура и уровень квалификации/образования рабочей силы должны быть улучшены. Деловой климат также нуждается в улучшении!

Внутренний рынок Евросоюза также необходимо продолжать приводить к единообразию. На самом деле идет глобальная борьба в сфере современных технологий. Если Европа хочет играть в этом хоть сколько-то серьёзную роль, ей надо вкладывать непомерные суммы в развитие, маркетинг и так далее. Только очень крупные компании могли бы потянуть эти расходы. На практике это означает, что для достижения масштаба европейские компании должны иметь по-настоящему единый внутренний рынок с общими правилами. Да, он вроде как и существует, но с ударением на словосочетании «вроде как».

Финансовый рынок также не должен оставаться таким фрагментированным, как сейчас. Только тогда крупные европейские компании смогут привлечь достаточный капитал. В настоящее время это невозможно, поскольку почти в каждой стране существуют свои правила банковского дела и рынков капитала (например, законы о банкротстве значительно различаются от страны к стране).

На самом деле идет глобальная борьба в сфере современных технологий. Если Европа хочет играть в этом хоть сколько-то серьезную роль, ей надо вкладывать непомерные суммы в развитие, маркетинг и так далее

Однако, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону и обуздание изменений климата, Европейский союз должен брать займы совместно, а не каждая страна по отдельности.

Эти предложения кажутся по крайней мере технически обоснованными. И они очевидно таковыми являются (технически). Но дальше все усложняется. А именно, аналогичные рекомендации уже были даны в докладе Делора 20 лет назад. (Доклад, в котором предлагалось ввести единую валюту и проводить единую денежно-кредитную политику в рамках Европейского Сообществаприм. ред.). И (почти) ничего не произошло! Так что, простите меня, но я пессимист! И не только потому, что Европа вообще не любит технически функциональные аппроксимации (научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простымиприм. ред.), а скорее... симпатичные.

Я пессимист, потому что мне кажется, что ни в Германии, ни в Нидерландах не считают, что Европейский союз должен брать совместные займы. Я подозреваю, что я также знаю немало эстонцев, которые согласны с немцами и голландцами и думают, что, возможно, некоторым странам, в которых наблюдается постоянный карнавал расходов в государственном секторе, следовало бы привести свою экономику в порядок.

А именно, аналогичные рекомендации уже были даны в отчете Делора 20 лет назад. И (почти) ничего не произошло!

В докладе подчеркивается, что нужен масштаб! Если Европа хочет продолжать существовать в мире как сила, с которой нужно считаться, многие внутренние границы должны исчезнуть; не только физически, но и с точки зрения рынков, регулирования, распределения налоговых поступлений и т. д. Опять же – хотя технически такое направление вполне адекватно, сможем ли мы пойти на такое после трех десятилетий свободы? Или как такая рекомендация впишется в контекст, при том, что в Европе, похоже, все больше набирают силу представители противоположного мировоззрения.

Поэтому все эти предложения технически обоснованы, но в реальности, вероятно, неосуществимы. Таким образом, конкурентоспособность Европы продолжает ослабевать, а рост производительности будет продолжать отставать от конкурентов (!). Как и экономический рост.

Однако в прошлом правительства и компании брали крупные кредиты, не обращая особого внимания на тот факт, что экономический рост остается низким. В результате становится все труднее обслуживать старые кредиты в периоды медленного экономического роста. В то же время, однако, правительства сталкиваются с растущими расходами на пенсии, здравоохранение, оборону, управление изменением климата и выплаты процентов.

Таким образом, государственные расходы, вероятно, продолжат быстро расти. Если экономический рост останется низким, это будет означать относительно скудные налоговые поступления и, следовательно, большой бюджетный дефицит в будущем. Таким образом, большинство прогнозов в настоящее время предсказывают, что дефицит бюджета в процентах от ВВП останется очень высоким, а государственный долг будет увеличиваться и увеличиваться.

Однако это означает, что процентные расходы вырастут еще больше, что приведет к еще большему бюджетному дефициту (выплата процентов вскоре станет крупнейшей статьей расходов во многих частях бюджета). В связи с этим будет оставаться все меньше и меньше денег на инвестиции, которые необходимы для того, чтобы обеспечить рост – и именно поэтому, дорогие друзья, я настроен пессимистически! Но, по крайней мере, я думаю, что не сразу получу головомойку, если скажу, что с конкурентоспособностью в Европе не все в порядке.

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