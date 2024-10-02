МНЕНИЕ Извините, я пессимист!

А именно, аналогичные рекомендации уже были даны в отчете Делора 20 лет назад. И (почти) ничего не произошло!

В докладе подчеркивается, что нужен масштаб! Если Европа хочет продолжать существовать в мире как сила, с которой нужно считаться, многие внутренние границы должны исчезнуть; не только физически, но и с точки зрения рынков, регулирования, распределения налоговых поступлений и т. д. Опять же – хотя технически такое направление вполне адекватно, сможем ли мы пойти на такое после трех десятилетий свободы? Или как такая рекомендация впишется в контекст, при том, что в Европе, похоже, все больше набирают силу представители противоположного мировоззрения.

Поэтому все эти предложения технически обоснованы, но в реальности, вероятно, неосуществимы. Таким образом, конкурентоспособность Европы продолжает ослабевать, а рост производительности будет продолжать отставать от конкурентов (!). Как и экономический рост.

Однако в прошлом правительства и компании брали крупные кредиты, не обращая особого внимания на тот факт, что экономический рост остается низким. В результате становится все труднее обслуживать старые кредиты в периоды медленного экономического роста. В то же время, однако, правительства сталкиваются с растущими расходами на пенсии, здравоохранение, оборону, управление изменением климата и выплаты процентов.

Таким образом, государственные расходы, вероятно, продолжат быстро расти. Если экономический рост останется низким, это будет означать относительно скудные налоговые поступления и, следовательно, большой бюджетный дефицит в будущем. Таким образом, большинство прогнозов в настоящее время предсказывают, что дефицит бюджета в процентах от ВВП останется очень высоким, а государственный долг будет увеличиваться и увеличиваться.

Однако это означает, что процентные расходы вырастут еще больше, что приведет к еще большему бюджетному дефициту (выплата процентов вскоре станет крупнейшей статьей расходов во многих частях бюджета). В связи с этим будет оставаться все меньше и меньше денег на инвестиции, которые необходимы для того, чтобы обеспечить рост – и именно поэтому, дорогие друзья, я настроен пессимистически! Но, по крайней мере, я думаю, что не сразу получу головомойку, если скажу, что с конкурентоспособностью в Европе не все в порядке.