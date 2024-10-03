Житель Тарту Андрей регулярно ездит в Финляндию по работе. Долгое время для этих целей он использовал дизельный фургон Fiat, но не так давно в целях снижения расходов пересел на новенькую Dacia, двигатель которой работает как бензине, так и газе. После очередной поездки за границу он всерьез задумался о продаже новой машины.
Поездка в Финляндию на машине c газовым оборудованием может обернуться серьезными проблемами
«Съехал я с парома в Хельсинки, отправился на объект, поработал. Потом пришло время обеда. Завязался разговор с финским коллегой. Я решил у него поинтересоваться, где я смогу заправить свою машину газом, если вдруг возникнет такая необходимость. Сказал, что двигатель работает на бензине и сжиженном нефтяном газе, он же LPG. Вдруг глаза у моего собеседника округлились. По его словам, в Финляндии использование LPG на обычных легковых автомобилях строго регламентировано. Можно даже сказать, что существует своего рода запрет», - рассказал Андрей, а также добавил, что попытался получить информацию на этот счет у эстонских пограничников, но ему посоветовали обратиться к финнским коллегам.
Как отмечает Андрей, когда на обратном пути он решил поинтересоваться у финского пограничника, действительно ли машины, имеющие газовое оборудование, работающее на LPG находятся под запретом в стране, тот сначала сильно нахмурился, а потом достал свой смартфон и стал что-то искать.