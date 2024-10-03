Поездка в Финляндию на машине c газовым оборудованием может обернуться серьезными проблемами

«Съехал я с парома в Хельсинки, отправился на объект, поработал. Потом пришло время обеда. Завязался разговор с финским коллегой. Я решил у него поинтересоваться, где я смогу заправить свою машину газом, если вдруг возникнет такая необходимость. Сказал, что двигатель работает на бензине и сжиженном нефтяном газе, он же LPG. Вдруг глаза у моего собеседника округлились. По его словам, в Финляндии использование LPG на обычных легковых автомобилях строго регламентировано. Можно даже сказать, что существует своего рода запрет», - рассказал Андрей, а также добавил, что попытался получить информацию на этот счет у эстонских пограничников, но ему посоветовали обратиться к финнским коллегам.