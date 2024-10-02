Президент Алар Карис в среду провозгласил законы, касающиеся обязательств финансовых компаний, выставления электронных счетов, оказания жизненно важных услуг и реализации проектов по возобновляемой энергетике.
Президент провозгласил четыре закона
Перевод: Сергей Светлов
Как передал отдел коммуникации Канцелярии президента, с помощью Закона о внесении изменений в Закон о Финансовой инспекции и другие законы в эстонское законодательство вводятся требования Европейского союза о цифровой устойчивости финансовых учреждений. Это направлено на снижение риска прерывания деятельности и оказания значимых услуг в финансовом секторе, а также угроз информационным и финансовым активам, которые могут быть вызваны кибератаками, техническими сбоями и другими операционными ошибками.
Финансовые компании теперь обязаны информировать Финансовую инспекцию и Департамент государственной инфосистемы о серьезных инцидентах, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, а также уведомлять клиентов, если инцидент затрагивает их финансовые интересы. Кроме того, в соответствии с постановлением ЕС, увеличиваются лимиты по обязательному страхованию ответственности страховых посредников.
Законом о внесении изменений в Закон о бухгалтерском учете стандартизируются и упрощаются требования к обращению с машиночитаемыми первичными документами, в частности электронными счетами. Закон направлен на устранение препятствий в распространении электронных счетов и поддержку внедрения единого европейского стандарта для электронных счетов.
Также законом отменяется обязанность предоставлять учреждениям государственного сектора исключительно электронные счета, и вводится право бухгалтерских организаций, зарегистрированных в коммерческом регистре как принимающие электронные счета, требовать у продавцов выставления электронных счетов.
Законом о внесении изменений в Закон о чрезвычайных ситуациях и другие связанные с ним законы в эстонское законодательство вводится так называемая Директива CER, цель которой - обеспечить непрерывность жизненно важных услуг. К 14 существующим жизненно важным услугам добавляются семь новых: аэронавигационные, услуги аэропортов, портов и общественных железных дорог, а также услуги по обеспечению медикаментами, продуктами питания, семейными врачами и радиовещательной сетью.
Всего сейчас существует 23 жизненно важных услуги, и количество компаний, предоставляющих их, увеличилось с 315 до 424, главным образом за счет компаний, занимающихся централизованным теплоснабжением, водоснабжением и содержанием дорог. В соответствии с законом государство должно составить общегосударственный анализ рисков и стратегию по обеспечению непрерывности жизненно важных услуг, а органы местного самоуправления должны разработать собственные анализы рисков.
Законом о внесении изменений в Закон об энергосистемах, Закон о рынке электричества и Закон об оценке воздействия на окружающую среду и системе экологического менеджмента вводятся меры для ускорения реализации проектов по возобновляемой энергетике, имеющих приоритетное общественное значение. Закон уточняет содержание уведомлений о программе оценки воздействия на окружающую среду и отчетов. Устанавливаются критерии, при каких условиях можно обойтись без проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Также вводится система компенсационных мер по смягчению воздействия на природные ресурсы для проектов по возобновляемой энергетике. К проектам по возобновляемой энергетике, имеющим приоритетное общественное значение, относятся проекты, указанные в госплане по энергетике и климату на 2030 год, такие как проекты по ветровой и солнечной энергии, тепловым насосам и производству биометана.
Для таких проектов могут быть сделаны исключения из Директивы по охране природы, Директивы по охране птиц и Рамочной директивы по водной политике, однако проект не должен находиться на территории сети NATURA 2000 и не должен наносить ущерб охраняемым видам.