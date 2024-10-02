Президент провозгласил четыре закона

Перевод: Сергей Светлов

Как передал отдел коммуникации Канцелярии президента, с помощью Закона о внесении изменений в Закон о Финансовой инспекции и другие законы в эстонское законодательство вводятся требования Европейского союза о цифровой устойчивости финансовых учреждений. Это направлено на снижение риска прерывания деятельности и оказания значимых услуг в финансовом секторе, а также угроз информационным и финансовым активам, которые могут быть вызваны кибератаками, техническими сбоями и другими операционными ошибками.

Финансовые компании теперь обязаны информировать Финансовую инспекцию и Департамент государственной инфосистемы о серьезных инцидентах, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, а также уведомлять клиентов, если инцидент затрагивает их финансовые интересы. Кроме того, в соответствии с постановлением ЕС, увеличиваются лимиты по обязательному страхованию ответственности страховых посредников.

Законом о внесении изменений в Закон о бухгалтерском учете стандартизируются и упрощаются требования к обращению с машиночитаемыми первичными документами, в частности электронными счетами. Закон направлен на устранение препятствий в распространении электронных счетов и поддержку внедрения единого европейского стандарта для электронных счетов.

Также законом отменяется обязанность предоставлять учреждениям государственного сектора исключительно электронные счета, и вводится право бухгалтерских организаций, зарегистрированных в коммерческом регистре как принимающие электронные счета, требовать у продавцов выставления электронных счетов.