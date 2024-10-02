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Rail Baltic объявил тендеры на миллиард евро

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Будуший Rail Baltic терминал в Таллинне.
Будуший Rail Baltic терминал в Таллинне. Фото: Rail Baltic Estonia

Rail Baltic Estonia объявил два крупных тендера, общая стоимость которых может превысить один миллиард евро. Эти тендеры обеспечат строительство железнодорожного сообщения между Эстонией и остальной Европой.

Перевод: Каролийна Вертяева

В рамках тендеров будут заключены два контракта на строительство основной трассы Rail Baltic: между Таллинном (район Юлемисте) и Пярну, а также между Пярну и границей с Латвией. Общая стоимость этих проектов, включая возможные закупки стратегических материалов, может составить до 932 миллионов евро. Кроме того, объявлен тендер на строительство терминала Юлемисте Линда стоимостью 57 миллионов евро.

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