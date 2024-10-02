Rail Baltic объявил тендеры на миллиард евро

В рамках тендеров будут заключены два контракта на строительство основной трассы Rail Baltic: между Таллинном (район Юлемисте) и Пярну, а также между Пярну и границей с Латвией. Общая стоимость этих проектов, включая возможные закупки стратегических материалов, может составить до 932 миллионов евро. Кроме того, объявлен тендер на строительство терминала Юлемисте Линда стоимостью 57 миллионов евро.