КОЛОНКА POSTIMEES Средний класс в Эстонии: доходы растут, несмотря на кризисы

Перевод: Ева Ойжинская

Опрос, проведенный по заказу Swedbank и опубликованный в понедельник, показал, что 49%, то есть почти половина, жителей Эстонии относят себя к среднему классу. Это означает, что по сравнению с шестью годами ранее, число людей, считающих себя частью среднего класса, увеличилось на 20 процентных пунктов. Следовательно, уровень благосостояния эстонского народа продолжает расти, несмотря на такие кризисы, как пандемия COVID-19 и начало полномасштабной войны в Украине. И даже несмотря на то, что несколько кварталов подряд экономический рост Эстонии является отрицательным.

Однако с точки зрения статистики не все так однозначно. По данным Swedbank, чистый доход представителя среднего класса составляет от 1100 до 1900 евро, однако респонденты считают, что он выше - от 2100 до 3101 евро. Поэтому к полученным результатам следует относиться с некоторой осторожностью. Мы также видим, что, несмотря на рост благосостояния, звучит недовольство. Например, на прошлой неделе на Тоомпеа протестовали актеры, чьи зарплаты формально соответствовали уровню среднего класса, но они все равно были недовольны своим доходом.

Мы живем в XXI веке, и важно задаться вопросом: достаточно ли одного экономического благополучия для поддержания стабильности в стране?