Растущий средний класс является одним из наиболее надежных гарантов нормального функционирования демократии, но возникает вопрос, достаточно ли этого или необходимо учитывать и другие аспекты, такие как ценности.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Средний класс в Эстонии: доходы растут, несмотря на кризисы
Перевод: Ева Ойжинская
Опрос, проведенный по заказу Swedbank и опубликованный в понедельник, показал, что 49%, то есть почти половина, жителей Эстонии относят себя к среднему классу. Это означает, что по сравнению с шестью годами ранее, число людей, считающих себя частью среднего класса, увеличилось на 20 процентных пунктов. Следовательно, уровень благосостояния эстонского народа продолжает расти, несмотря на такие кризисы, как пандемия COVID-19 и начало полномасштабной войны в Украине. И даже несмотря на то, что несколько кварталов подряд экономический рост Эстонии является отрицательным.
Однако с точки зрения статистики не все так однозначно. По данным Swedbank, чистый доход представителя среднего класса составляет от 1100 до 1900 евро, однако респонденты считают, что он выше - от 2100 до 3101 евро. Поэтому к полученным результатам следует относиться с некоторой осторожностью. Мы также видим, что, несмотря на рост благосостояния, звучит недовольство. Например, на прошлой неделе на Тоомпеа протестовали актеры, чьи зарплаты формально соответствовали уровню среднего класса, но они все равно были недовольны своим доходом.
Мы живем в XXI веке, и важно задаться вопросом: достаточно ли одного экономического благополучия для поддержания стабильности в стране?
Возможно, рост среднего класса также связан с чувством принадлежности. Все же лучше принадлежать к среднему классу, чем к числу бедных. Опрос также подчеркивает важность владения имуществом: 80% респондентов являются собственниками жилья. Вероятно, Эстония была достаточно долго независима, чтобы многие успели выплатить ипотечные кредиты и стать владельцами недвижимости. Таким образом, можно сказать, что люди вновь становятся полноправными хозяевами своей жизни. Для многих выплата ипотеки означает, что у них появляются дополнительные средства, которые они теперь могут тратить, например, на поездки за границу, что также подтверждается опросом Swedbank.
Исторически исчезновение или обеднение среднего класса часто становилось катализатором многих катастроф. Нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году, поскольку Великая депрессия значительно сократила доходы среднего класса. Именно с этого момента начал формироваться концепт социального государства - обнищание почти всегда приводит к свержению существующего правительства.
Но мы живем в XXI веке и вынуждены задаваться вопросом: достаточно ли одного экономического благополучия для поддержания стабильности в стране? Мы видим, что общество сильно поляризовано, особенно относительно ценностей - будь то однополые браки, ограничения, связанные с пандемией COVID, или иммиграция. Хотя в случае войны в Украине подавляющее большинство поддерживает Украину: это подтверждается массовой помощью со стороны жителей Эстонии (что само по себе является признаком наличия среднего класса, ведь людям есть чем поделиться).
С высокой вероятностью исследование среднего класса - лишь один из ключей к пониманию общества. Хотя оно и не является единственным фактором, все же обнадеживает, что почти половина населения относит себя к среднему классу, и эта цифра продолжает расти.