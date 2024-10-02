ГАЛЕРЕЯ Министр внутренних дел участвовал в учениях по подготовке к кризисным ситуациям

Перевод: Сергей Светлов

В здании Нымме было все необходимое для учений - от полевых кроватей до продуктовых наборов.

Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос рассказал о ключевых задачах и целях департамента в сфере гражданской защиты и о том, как лучше подготовить население к кризисам.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс представил решения, связанные с повышением гражданской защиты и готовности к кризисам, а также озвучил будущие вызовы и дополнительные потребности.

Заместитель руководителя Муниципальной полиции Таллинна Янек Ласс объяснил, какую поддержку может оказать местное самоуправление в кризисе в качестве центра устойчивости и почему важно, чтобы каждый человек был подготовлен к кризисной ситуации.

Октябрь - месяц гражданской защиты, в течение которого Спасательный департамент акцентирует важность подготовки к кризисам. В течение октября людям будут даваться рекомендации, как лучше подготовиться к кризисным ситуациям.