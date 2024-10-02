Сегодня Спасательный департамент организовал в здании в Нымме моделирование кризисной ситуации. Чтобы пережить внезапно возникший кризис, в подготовленном здании укрылись генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и заместитель руководителя Муниципальной полиции Таллинна Янек Ласс.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Министр внутренних дел участвовал в учениях по подготовке к кризисным ситуациям
Перевод: Сергей Светлов
В здании Нымме было все необходимое для учений - от полевых кроватей до продуктовых наборов.
Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос рассказал о ключевых задачах и целях департамента в сфере гражданской защиты и о том, как лучше подготовить население к кризисам.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс представил решения, связанные с повышением гражданской защиты и готовности к кризисам, а также озвучил будущие вызовы и дополнительные потребности.
Заместитель руководителя Муниципальной полиции Таллинна Янек Ласс объяснил, какую поддержку может оказать местное самоуправление в кризисе в качестве центра устойчивости и почему важно, чтобы каждый человек был подготовлен к кризисной ситуации.
Октябрь - месяц гражданской защиты, в течение которого Спасательный департамент акцентирует важность подготовки к кризисам.
В течение октября людям будут даваться рекомендации, как лучше подготовиться к кризисным ситуациям.