Прошло уже полгода с момента, как стало известно о таинственном исчезновении стада из 80 овец с хутора Андья в Ридакюла, Ляэне-Вирумаа. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) продолжает расследование и рассматривает возможность начать административное производство.
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Тайна исчезновения 80 овец с фермы, принадлежащей политику, остается нераскрытой
Перевод: Каролийна Вертяева
PTA обнаружил пропажу овец в конце прошлого года, после чего выдал хутору предупреждение и предписание устранить нарушения. Однако, когда к февралю этого года ничего не изменилось, хутору Андья был назначен штраф в размере 150 евро, но это не помогло.