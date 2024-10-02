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Тайна исчезновения 80 овец с фермы, принадлежащей политику, остается нераскрытой

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Стадо овец. Фото иллюстративное.
Стадо овец. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Прошло уже полгода с момента, как стало известно о таинственном исчезновении стада из 80 овец с хутора Андья в Ридакюла, Ляэне-Вирумаа. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) продолжает расследование и рассматривает возможность начать административное производство.

Перевод: Каролийна Вертяева

PTA обнаружил пропажу овец в конце прошлого года, после чего выдал хутору предупреждение и предписание устранить нарушения. Однако, когда к февралю этого года ничего не изменилось, хутору Андья был назначен штраф в размере 150 евро, но это не помогло.

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