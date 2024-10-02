Tele2 понесла наибольшие потери мобильных номеров в Эстонии

Как сообщил BNS Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору, больше всего номеров было приобретено компанией Telia - 238. Компания Elisa добавила в свой список 39 мобильных номеров.

В прошлом месяце было перенесено 6192 мобильных и 75 фиксированных номеров, а также аннулировано 5939 заявок на перенос мобильных и 21 заявка на перенос фиксированных номеров.

В 2023 году больше всего мобильных номеров потеряла Tele2: ее сеть покинули 7094 номера. Больше всего номеров получила Elisa: в ее сеть добавили 5237 мобильных номеров, а к сети Telia присоединились 2528 номеров.

Количество перенесенных номеров отражает переход реальных мобильных и стационарных номеров от одного оператора к другому. Однако это количество не имеет прямой зависимости от общего числа абонентов, которые присоединились или вышли из компании связи, так как один абонент может иметь несколько номеров при одном абонентском договоре.

Статистика перемещения номеров также не отражает изменения общего числа клиентов компаний связи, связанных с использованием телефонных карт, заключением новых абонентских договоров или расторжением старых.