Эстонский пловец-рекордсмен ради карьеры переезжает в Испанию

23-летний Ахтиайнен, дошедший до полуфинала летнего чемпионата Европы, присоединится к местному клубу Club Natació Terrassa. Такая возможность у него появилась благодаря эстонскому тренеру Владимиру Лабзину, у которого много разных контактов в Испании.

«Сотрудничество будет выглядеть таким образом: я буду жить и тренироваться в Испании, а Рауль Навалон станет главным тренером моей команды», - передает слова Ахтиайнена в своем блоге, посвященном плаванию, Прийт Аавик.

Первым серьезным испытанием для нашего спортсмена станет чемпионат Испании на короткой воде, который пройдет в середине ноября.

«Я готов к новому вызову и с нетерпением жду следующих месяцев», - прокомментировал Ахтиайнен.

Самая большая звезда барселонского клуба «Натасио Террасса» - 25-летний Уго Гонсалес, который в феврале этого года стал чемпионом мира на дистанции 200 м на спине. У него также имеется и титул чемпиона Европы на дистанции 200 м (2020 г.).