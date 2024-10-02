В международных водах возле эстонского поселка Вийнисту стоят несколько судов и ждут входа в российские порты Приморск и Усть-Луга в Финском заливе, сообщает Yle.
Расследование Svenska Yle: РФ перевозит нефть в Финском заливе даже на немореходных судах
«Эти суда выглядят незваными гостями. Мы не хотим, чтобы они были здесь», - отмечает бывший министр иностранных дел Эстонии Яан Маницкий.
Он живет в Вийнисту, где владеет гостиницей и собственным художественным музеем.
После нападения России на Украину сфера транспортировки нефти претерпела изменения - ЕС запретил импорт российской нефти по морю, а западные компании прекратили логистику. Однако нефтеперевозки не прекратились: почти половина экспорта российской нефти по-прежнему идет через Балтийское море.
По данным исследовательского центра Centre for Research on Energy and Clean Air, в 2022 году доля теневого флота в транспортировке нефти в Балтийском море составила 21 процент. В этом году этот показатель вырос почти до 50 процентов.
Теневой флот представляет собой суда, не застрахованные в западных странах и перевозящие российскую подсанкционную нефть.
Немореходные суда
Программа Spotlight шведоязычной редакции Svenska Yle мониторила судоходство в Финском заливе весной и летом 2024 года.
В период с января по май в регионе ходило около 600 судов, перевозивших российскую нефть. Почти половина из них (283) может быть отнесена к так называемому теневому флоту. Многие из этих судов несколько раз пересекали залив.
Расследование Svenska Yle также показала, что в Финском заливе находились и 11 судов, включенных в черный список Парижского меморандума (Paris Mou), международной организации, которая следит за безопасностью и состоянием судов.
Если судно попадает в черный список, то оно не может эксплуатироваться до устранения неполадок.
«Это по-настоящему пугающая информация. Суда, внесенные в черный список, должны находиться в порту для ремонта или утилизации», - заметил преподаватель Магнус Винберг из морского училища Aboa Mare.
Кроме того, речь идет о старых судах. Почти семь из десяти имеют возраст более 15 лет.
По оценкам опрошенных Svenska Yle экспертов, 15-летний возраст для судна является критическим, когда возрастает риск возникновения технических проблем. Однако для нефтяных танкеров не существует такого предела: это зависит от эксплуатации судна.
Корабли ходят под другими флагами
Многие нефтяные танкеры в Финском заливе зарегистрированы в стране, отличной от их родного государства. Эти суда, которые ходят под ”удобным флагом”, не обязательно соответствуют международным нормам, касающимся, к примеру, пограничного досмотра или контроля в порту.
Танкеры в Финском заливе возят нефть, например, под флагом Габона или Коморских островов.
Экипаж состоит из жителей разных стран, и у них не может быть информации, например, о зимних условиях в Финляндии.
Остановить нефтеперевозку затруднительно
Остановить перевозку нефти из Усть-Луги и Приморска затруднительно.
«Судоходство происходит в международных водах, поэтому прибрежное государство не может в него вмешаться», - говорит заместитель командующего береговой охраной Финского залива Микко Хирви.
Другими словами, как-то вмешиваться в движение судна может только государство порта или под чьим флагом оно ходит. На практике нефтяные танкеры заходят только в российские порты. «Государства флага пока не вмешивались в дела», - отмечает Хирви.
Таким образом перевозка российской нефти может продолжаться.
Яан Маницкий из Вийнисту надеется, что принимающие решения лица узнают о транспортировке нефти в Финском заливе.
«Если случится авария, у нас не будет ресурсов, чтобы избежать катастрофических последствий. Это ужасно. Надеюсь, что все изменится до того, как произойдет авария», - заметил Маницкий.