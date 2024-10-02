Расследование Svenska Yle: РФ перевозит нефть в Финском заливе даже на немореходных судах

«Эти суда выглядят незваными гостями. Мы не хотим, чтобы они были здесь», - отмечает бывший министр иностранных дел Эстонии Яан Маницкий.

Он живет в Вийнисту, где владеет гостиницей и собственным художественным музеем.

После нападения России на Украину сфера транспортировки нефти претерпела изменения - ЕС запретил импорт российской нефти по морю, а западные компании прекратили логистику. Однако нефтеперевозки не прекратились: почти половина экспорта российской нефти по-прежнему идет через Балтийское море.

По данным исследовательского центра Centre for Research on Energy and Clean Air, в 2022 году доля теневого флота в транспортировке нефти в Балтийском море составила 21 процент. В этом году этот показатель вырос почти до 50 процентов.

Теневой флот представляет собой суда, не застрахованные в западных странах и перевозящие российскую подсанкционную нефть.

Немореходные суда

Программа Spotlight шведоязычной редакции Svenska Yle мониторила судоходство в Финском заливе весной и летом 2024 года.

В период с января по май в регионе ходило около 600 судов, перевозивших российскую нефть. Почти половина из них (283) может быть отнесена к так называемому теневому флоту. Многие из этих судов несколько раз пересекали залив.

Расследование Svenska Yle также показала, что в Финском заливе находились и 11 судов, включенных в черный список Парижского меморандума (Paris Mou), международной организации, которая следит за безопасностью и состоянием судов.