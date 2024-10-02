Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявлен в Израиле нежелательной персоной. Причиной стало то, что Гутерриш не смог выступить с безоговорочным осуждением ракетного удара Ирана по Израилю.

«Сегодня я объявил генсека ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну», - написал в соцсети X в среду, 2 октября, израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.



Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 2, 2024

«Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, как это сделали почти все государства мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю», - подчеркнул Кац.

Кроме того, он упрекнул Гутерриша в том, что тот до сих пор не осудил нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не предпринял попыток объявить ХАМАС террористической организацией. Нынешний генсек ООН останется пятном на истории организации, так как поддерживает террористов, насильников и убийц, считает Исраэль Кац.

Ракетный удар Ирана по Израилю