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Грязевой дождь Эстонию накрыла пыль из пустынь Туркменистана

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В Тарту несколько машин оказались в грязи, поскольку с неба шел дождь с пылью.
В Тарту несколько машин оказались в грязи, поскольку с неба шел дождь с пылью. Фото: Jens Raavik

В среду в Тарту и других городах Эстонии прошел необычный дождь, оставивший грязные следы. Машины оказались покрытыми пылью, а в водостоках текла мутная вода.

Синоптик Кайро Кийтсак на своей странице в Facebook объясняет, что с южными воздушными потоками в Эстонию вместе с дождем попала пыль из районов Каспийского моря, находящегося на расстоянии более 2000 километров. Из-за этого дождь может быть слегка грязным.

Основная масса пыли была принесена ветрами из пустынь Туркменистана и Узбекистана, и сегодня эта пыль выпала вместе с дождем. В результате на поверхностях остаются пылевые пятна, и может показаться, что водители давно не мыли свои машины.

Пыль достигла Эстонии из Туркменистана и Узбекистана.
Пыль достигла Эстонии из Туркменистана и Узбекистана. Фото: Facebook/Kairo Kiitsak

Судя по фотографиям в социальных сетях, грязевой дождь выпал не только в Эстонии, но и в Литве и Финляндии. Подобные дожди чаще встречаются в Испании, особенно в Андалусии, а также в других регионах Средиземноморья, куда пыль обычно приходит из Африки, в основном из Сахары.

Машина после дождя была вся в грязи.
Машина после дождя была вся в грязи. Фото: Jens Raavik
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