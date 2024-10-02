Грязевой дождь Эстонию накрыла пыль из пустынь Туркменистана

Синоптик Кайро Кийтсак на своей странице в Facebook объясняет, что с южными воздушными потоками в Эстонию вместе с дождем попала пыль из районов Каспийского моря, находящегося на расстоянии более 2000 километров. Из-за этого дождь может быть слегка грязным.

Основная масса пыли была принесена ветрами из пустынь Туркменистана и Узбекистана, и сегодня эта пыль выпала вместе с дождем. В результате на поверхностях остаются пылевые пятна, и может показаться, что водители давно не мыли свои машины.

Пыль достигла Эстонии из Туркменистана и Узбекистана. Фото: Facebook/Kairo Kiitsak

Судя по фотографиям в социальных сетях, грязевой дождь выпал не только в Эстонии, но и в Литве и Финляндии. Подобные дожди чаще встречаются в Испании, особенно в Андалусии, а также в других регионах Средиземноморья, куда пыль обычно приходит из Африки, в основном из Сахары.

Машина после дождя была вся в грязи. Фото: Jens Raavik