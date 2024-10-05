- Чтобы исправить проблему с очередями, мне кажется, нужно просто иметь больше специалистов. Это, с моей точки зрения, очень тяжелая работа, которую кто-то должен делать. Как и для любого хорошего врача, это очень тяжелая работа, но кто-то ее должен сделать, и пока достаточно людей не находится в таких профессиях, пока кто-то этим не занимается, к сожалению, очереди так и останутся очень длинными.

Кто-то мог бы сказать, что такую работу можно было бы спихнуть на менее квалифицированных людей, но, мне кажется, это опасно. Не мне говорить сейчас, стоит ли так делать или нет, потому что я уже через это все прошла, это все у меня позади, но я также понимаю то ощущение в людях, которые сейчас ожидают. Все возможности есть, но время поторопиться, поскольку людям приходится терпеть.

- Что нужно делать трансперсоне в Эстонии, чтобы совершить трансгенденрый переход?

- В зависимости от того, сколько вы уже знаете... В принципе, есть сайт с информацией, на какой мейл что нужно отправить. Это будет мейл социальной комиссии. Это письмо вас поставит в эту самую длинную очередь, и, в принципе, остается только ждать. Когда уже наконец-то приходит ваше время, вы идете на комиссию и говорите о своей проблеме.