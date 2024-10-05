После легализации однополых браков следующим вопросом на повестке дня постепенно становится тема трансгендерности. О том, что нужно сделать, чтобы жизнь трансгендеров стала комфортнее, в интервью рассказала активистка Виктория Шперова, которая уже примерно семь лет как совершила трансгендерный переход.
- Расскажи, что такое трансгендерность?
- Трансгендерность - это легкое несовпадение с традиционным понятием половых ролей, согласно которому если, к примеру, человек родился мужчиной, значит и характер обязан быть мужским. Однако в природе все не так черно-бело и трансгендерность указывает на это самое несовпадение.
То есть если человек биологически родился мужчиной, это может значить, что характер будет не обязательно мужским, и если говорить о каком-то человеке-трансгендере, то в нем этого совпадения с традиционным понятием нет.
- На каком этапе сейчас находится Эстония в вопросах прав трансгендеров, могут ли они чувствовать в Эстонии себя в безопасности?
- В плане прав мне кажется, что сегодня лучше, чем было вчера. Все может быть всегда лучше, но, по-моему, права соответственно говорят и о безопасности, а с безопасностью, как я нахожу, все хорошо. Я уже в таком облике живу шесть-семь лет, и я никаким образом не ощущала какую-либо опасность со стороны других людей.
Это, может быть, лишь мой опыт, однако если уж я отвечаю на вопрос, то про себя скажу: с безопасностью все хорошо. Насчет прав... Тут мне тоже пришлось бы поискать, на что жаловаться.
- Что такое трансгендерный переход и сложно ли его совершить в Эстонии?
-Трансгендерный переход обычно делается - но это не обязательно - в трех областях.
Социальный переход, когда о тебе узнают люди, о новом тебе, скажем так. Он по-настоящему совершается тогда, когда от старого остались лишь воспоминания.
Есть официальный переход, это уже документы, и не обязательный биологический переход, который совершается в зависимости от того, насколько плохо у человека с дисфорией. Этот переход может произойти, может и не произойти. Чтобы совершить официальный, нужно пройти через легкий, но очень длительный процесс через социальную комиссию, ожидание где может быть до двух с половиной лет.
Очереди на этом не кончаются, дальше они становятся меньше, например, к эндокринологу тоже нужно несколько месяцев ждать, но это уже будут постоянные визиты. Тем не менее, хорошо, что это все возможно, хорошо что это все существует, просто нужно иметь терпение.
- Ты упомянула дисфорию. Расскажи, что это такое...
- Конкретно гендерная дисфория... Возвращаясь к традиционному пониманию трансгендерности, если человек не совпадает внутренне со своим биологическим полом, то на химическом уровне в человеке происходят очень-очень неприятные ощущения. Как будто человек живет не в своей шкуре.
Хуже всего, когда человек не понимает даже того, почему это происходит. То есть если вокруг этого человека о такой теме в принципе нет информации, то он или она вряд ли поймет, из-за чего так плохо себя ощущает. Это ощущение - оно и есть дисфория, и к сожалению, и если это долго не решать, то не все люди это способны вытерпеть.
- Что нужно исправить в сложившийся ситуации? Например, в плане проблем с очередями и ожидания перехода.
- Чтобы исправить проблему с очередями, мне кажется, нужно просто иметь больше специалистов. Это, с моей точки зрения, очень тяжелая работа, которую кто-то должен делать. Как и для любого хорошего врача, это очень тяжелая работа, но кто-то ее должен сделать, и пока достаточно людей не находится в таких профессиях, пока кто-то этим не занимается, к сожалению, очереди так и останутся очень длинными.
Кто-то мог бы сказать, что такую работу можно было бы спихнуть на менее квалифицированных людей, но, мне кажется, это опасно. Не мне говорить сейчас, стоит ли так делать или нет, потому что я уже через это все прошла, это все у меня позади, но я также понимаю то ощущение в людях, которые сейчас ожидают. Все возможности есть, но время поторопиться, поскольку людям приходится терпеть.
- Что нужно делать трансперсоне в Эстонии, чтобы совершить трансгенденрый переход?
- В зависимости от того, сколько вы уже знаете... В принципе, есть сайт с информацией, на какой мейл что нужно отправить. Это будет мейл социальной комиссии. Это письмо вас поставит в эту самую длинную очередь, и, в принципе, остается только ждать. Когда уже наконец-то приходит ваше время, вы идете на комиссию и говорите о своей проблеме.
Человеку, которому это не нужно, он вряд ли станет этим заниматься, поэтому туда ходят только те, кому это действительно надо. Поэтому этим людям очень нетрудно сказать, что эта проблема у них действительно есть, и после комиссии они пишут в социальное министерство ходатайство о разрешении на гормональную терапию.
Здесь с ожиданиями намного меньше, всего неделя. Далее нужно уже записываться к эндокринологу, тот смотрит на результаты анализов, смотрит на ту датировку, которую желательно принимать, если ты трансгендерный человек. Ну и вот так вот начинается гормональная терапия. После чего, по-моему, один год, может быть, два нужно будет подождать, чтобы была возможность уже сменить документ. Это что касается официального перехода.
Желательно еще до всего этого уже начинать свой социальный переход. В принципе, можно сказать что на этом дело заканчивается. Если все-таки доходит дело до биологической смены, я не скажу что у нас в Эстонии есть врач, который будет против этого, именно как врач по отношению к клиенту. Но есть ли у нас врач, который способен хорошо это сделать, потому что это не та операция, которую можно сделать повторно... Она делается всего один раз, и желательно сделать это хорошо. Поэтому, как правило, люди делают это за границей.
- Изменился ли для тебя смысл прайда после принятия равенства браков?
- По-моему, прайд особо смысла в этом плане не поменял, потому что для меня он как был обычным праздником, на который приходят люди и хорошо проводят время, он так этим и остался. Да, по-моему, он был необходим, чтобы показать, сколько людей все-таки хотят иметь равенство в правах и, соответственно, этого добились, во всяком случае, в плане брака.
Хорошо, что они этого добились, но я просто хочу сказать, что лично мне это не так было важно. Я понимаю, как это было важно в принципе, но для меня сам прайд... Он подействовал толчком для изменений, но также и остался праздником.
- Что нужно сделать, чтобы общество было менее трансфобным?
- По-моему, трансфобность заключается в простом непонимании того, что происходит вокруг человека. Люди, как правило, боятся того, чего не понимают, и относятся агрессивно к тому, чего они боятся. В некоторых это не исправить и, к сожалению, ненависть, хоть и в малой мере, она всегда будет.
Чем более образованным будет сообщество, тем меньше фобий будет, в том числе и трансфобности. Но и обратное тоже правда, менее образованное общество будет бояться больше всего того непонятного, что есть вокруг.