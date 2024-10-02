ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзинами рекордно увеличилась

Если еще неделю назад титул самой дешевой продуктовой корзины принадлежал сети Grossi Toidukaubad, то на этой неделе, впервые за несколько недель, самой дешевой стала корзина в Prisma. Цена корзины упала на 3,14 евро - с 68,35 евро до 65,21 евро. В то же время Grossi Toidukaubad теперь занимает второе место. Если неделю назад их корзина стоила 65,04 евро, то сейчас она подорожала на 1,85 евро, достигнув 66,89 евро.