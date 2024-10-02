Академик Яак Аавиксоо заявил на панельной дискуссии в рамках дня окружающей среды VKG (Viru Keemia Grupp), что Эстония не смогла отстоять свои национальные интересы и местами слишком доверяла Евросоюзу.
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Академик Аавиксоо: Эстония не смогла защитить свои национальные интересы
Перевод: Сергей Светлов
На дне окружающей среды VKG, где наряду с Аавиксоо участвовали также Эркки Раазуке, Аве Тампере и Рагмар Саксинг, обсуждался вопрос, как преодолеть разрыв между государственными амбициями и промышленными технологиями.