Все чаще возникающие проблемы в работе GPS навевают на мысли о старых добрых бумажных картах и бинокле.

Помехи GPS-сигнала испортили аэрофотосъемку близ восточной границы Финляндии с Россией. Потенциальный ущерб от таких действий оценивается в десятки миллионов евро. Эксперты не раз объясняли происходящее действиями России, которая глушит сигналы GPS. В Эстонии также возникают проблемы в работе американской системы глобального позиционирования.