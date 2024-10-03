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На границе с Россией опять взломали GPS (1)

Обновлено 3 октября 2024, 13:21
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Все чаще возникающие проблемы в работе GPS навевают на мысли о старых добрых бумажных картах и бинокле.
Все чаще возникающие проблемы в работе GPS навевают на мысли о старых добрых бумажных картах и бинокле. Фото: Allikas: freepik.com

Помехи GPS-сигнала испортили аэрофотосъемку близ восточной границы Финляндии с Россией. Потенциальный ущерб от таких действий оценивается в десятки миллионов евро. Эксперты не раз объясняли происходящее действиями России, которая глушит сигналы GPS. В Эстонии также возникают проблемы в работе американской системы глобального позиционирования.

Национальное земельное управление Финляндии занимается аэрофотосъемкой и лазерным сканированием территории для различных нужд государства и общества. Однако в этом году съемки в регионе Юго-Восточной Финляндии оказались испорченными.

«Преднамеренное вмешательство в работу спутниковой навигации вызвало значительные затруднения в ежегодных аэрофотосъемочных и лазерных сканирующих полетах, - рассказали в Национальном земельном управлении. - Помехи в этом году стали возникать чаще».

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