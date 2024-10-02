SOLD OUT На концерт Imagine Dragons остались только последние VIP-пропуска

Перевод: Сергей Светлов

Продажа билетов на концерт Imagine Dragons 3 июня в Таллинне идет полным ходом, а цены варьируются от 79 до 7500 евро. На данный момент доступно еще более двадцати билетов по 315 евро и два билета по 7500 евро; обычные билеты за 79 и 99 евро, а также билеты в Golden Circle по 149 евро уже распроданы.

Глава Live Nation Estonia Эва Пальм подтвердила, что для концерта Imagine Dragons было выставлено на продажу 60 000 билетов, которые были распроданы менее чем за три недели (продажи начались 13 сентября).

За свою карьеру Imagine Dragons получили множество наград, включая три American Music Awards, девять премий Billboard, премию Grammy и многие другие. Они также стали первой группой в истории RIAA, у которой четыре песни стали бриллиантовыми, что подчеркивает их огромную популярность во всем мире. На различных стриминговых платформах их прослушали более 160 миллиардов раз, а продажа альбомов превысила 74 миллиона экземпляров.