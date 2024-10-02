Рийсало: модель «ДА» позволит предотвратить сексуальное насилие

«Важно, чтобы согласие было взаимно выражено и взаимно понято», - сказала Рийсало в среду в своем выступлении на форуме, посвященном закону о согласии.

«Честно говоря, я даже не могу представить себе другого варианта, кроме как четкого взаимного выражения согласия на секс. И это не означает подписание какого-то договора, как иногда пытаются высмеять этот принцип. Это означает четкое разделение согласия в зависимости от ситуации человека, потому что согласие может выражаться совершенно по-разному, в том числе и людьми с особыми потребностями, живущими интимной жизнью», - пояснила Рийсало.

В соответствии с правительственной программой действий, Министерство юстиции к концу этого года разработает предложения по Закону о согласии. Согласие в контексте сексуальных отношений можно концептуально разделить на так называемую модель «НЕТ», характерную для пенитенциарного права Германии, и модель «ДА», которая лежит в основе пенитенциарного права Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и ряда других стран.

В Эстонии в прошлом году было зарегистрировано 731 сексуальное преступление, в том числе 191 изнасилование. Количество сексуальных преступлений в прошлом году увеличилось на 19 процентов. 209 жертв обратились в кризисные центры по борьбе с сексуальным насилием.