Новый посол Эстонии в Армении вручила свои верительные грамоты

Об этом сообщила пресс-служба МИД. После церемонии вручения верительных грамот президент Хачатурян и посол Мардисалу-Кахар обсудили тесные двусторонние отношения между Эстонией и Арменией, ряд возможностей для сотрудничества, в том числе в области цифровых технологий и образования, активизацию сотрудничества Армении с Европейским союзом и важность поддержки Украины как для Эстонии, так и для Армении.

«Эстония решительно поддерживает стремление Армении к углублению демократических ценностей и более тесному сотрудничеству с Европейским союзом», - сказала Мардисалу-Кахар президенту Хачатуряну.

«Ситуация в Украине оказывает непосредственное влияние на действие международного права во всем мире, а значит, и на стабильность на Южном Кавказе. За последний год отношения между Эстонией и Арменией укрепились, о чем свидетельствует ряд важных визитов на высшем уровне», - добавила посол.

Мардисалу-Кахар начала работать в Министерстве иностранных дел в 1996 году. С 1997 по 2009 год она занимала различные должности в отделе политики МИД, занимаясь в основном странами Восточной и Центральной Европы, а также Афганистаном и Скандинавией.

Новый посол Эстонии в Армении Марге Мардисалу-Кахар и президент Армении Ваагн Хачатурян. Фото: МИД

С 2011 по 2013 год была представителем Эстонии в рабочей группе по Восточной Европе и Центральной Азии при Постоянном представительстве Эстонии при Европейском союзе.

С 2013 по 2016 год возглавляла Эстонский центр Восточного партнерства. С 2016 по 2019 год была заместителем главы посольства Эстонии в Берлине. С 2019 года - директор Управления политики безопасности, а с 2022 года - генеральный директор Департамента Восточной Европы и Центральной Азии до назначения послом в Грузию и Армению в августе 2024 года.

Постоянная резиденция посла находится в Тбилиси в Грузии.