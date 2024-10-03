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МИД России ответил командующему Силами обороны Эстонии (2)

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Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге в 2022 году. В последние несколько лет морские парады в день ВМФ РФ стали ежегодными.
Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге в 2022 году. В последние несколько лет морские парады в день ВМФ РФ стали ежегодными. Фото: Reuters / Scanpix

Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщение Андруса Мерило о проработке планов блокирования российского судоходства в Балтийском море. В ведомстве Сергея Лаврова заявили, что не до конца поняли планы Эстонии и Финляндии.

МИД РФ заявил, что расценит блокирование российского судоходства на Балтике как нарушение морского права. О возможности подобной блокады ранее заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

«Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, то подобные действия Россия будет расценивать как очевидное нарушение международного морского права. Его нормы не содержат положений, позволяющих, даже исходя из какой-либо "угрозы", вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера, направленные на конкретное государство», - цитируют российские СМИ заявление анонимного представителя российского МИД.

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