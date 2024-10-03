МИД РФ заявил, что расценит блокирование российского судоходства на Балтике как нарушение морского права. О возможности подобной блокады ранее заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

«Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, то подобные действия Россия будет расценивать как очевидное нарушение международного морского права. Его нормы не содержат положений, позволяющих, даже исходя из какой-либо "угрозы", вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера, направленные на конкретное государство», - цитируют российские СМИ заявление анонимного представителя российского МИД.