ГАЛЕРЕЯ Президент вручил премию Таллиннскому детскому дому

Перевод: Сергей Светлов

Президент Карис отметил, что основным словом, характеризующим нынешнего лауреата, является «забота» - забота о тех, кто по какой-либо причине остался без внимания других.

«Забота, которая нужна каждому из нас, но на которую у многих из нас не хватает сил. Забота о жизни и будущем Эстонии», - сказал президент Карис.

Таллиннский детский дом также оказывает поддержку и помощь молодым людям с особыми потребностями, детям с тяжелыми и глубокими формами инвалидности, а также семьям, занимающимся усыновлением, опекой и попечительством. Президент Карис подчеркнул, что сотрудники детского дома не только занимаются девятью направлениями работы, но и вносят значительный вклад в развитие этих сфер как в Эстонии, так и за ее пределами.

«У вас также хватает сил думать экологически сознательно и дружелюбно, создавать и поддерживать традиции и ценности в вашем сообществе. При этом вы остаетесь внимательными, отзывчивыми и заботливыми. Ваша работа вызывает глубокое уважение и благодарность», - отметил президент.

По словам Кариса, эта работа не из легких, и чувство усталости в трудные моменты наверняка знакомо, но глубокое чувство миссии и поддержка сплоченной команды помогают справиться даже с самыми сложными проблемами.

«Забота друг о друге и наших детях. Забота о нашей маленькой Эстонии», - сказал он.

Президент отметил, что сотрудники Таллиннского детского дома взяли на себя роль, которую могут исполнить лишь немногие: «Вы открыли свои сердца для тех, кто нуждается в этом больше всего, и посвятили свою жизнь помощи другим».

Премия Фонда культуры президента республики в области социальной работы составляет 5000 евро и финансируется компанией Embach Ehitus.

В прошлом году премию президента в области социальной работы получила организатор паралимпийского парусного спорта Кюлли Хаав, а годом ранее - Эстонская ассоциация фенилкетонурии. Ранее премию также получали программа развития SPIN, Центр лечения и реабилитации зависимостей Вильяндиской больницы и MTÜ Peaasjad.