Сегодня рано утром в Копенгагене, рядом с израильским посольством, прогремели взрывы, причиной которых, вероятно, стали ручные гранаты, сообщила датская полиция.
В Дании возле посольства Израиля взорвались ручные гранаты, трое граждан Швеции взяты под стражу
Перевод: Сергей Светлов
«В 3:20 возле израильского посольства произошли два взрыва. По нашим первоначальным данным, их причиной стали две ручные гранаты», - сообщил представитель копенгагенской полиции Йенс Йесперсен на пресс-конференции.
«Двое человек были задержаны в поезде на центральном вокзале Копенгагена. Кроме того, ранее был задержан еще один человек в другом месте Копенгагена», - сообщила полиция на платформе X (ранее Twitter). По данным полиции, задержанные - граждане Швеции в возрасте 15-20 лет, передает Deutsche Welle.
Посол Израиля в Дании Давид Аков выразил шок по поводу произошедшего инцидента возле посольства. «Мы полностью доверяем датским властям и расследованию полиции», - написал Аков в X.
Взрывы последовали за стрельбой по израильскому посольству в Швеции. Полиция Стокгольма сообщила, что улики указывают на то, что посольство подверглось обстрелу вчера вечером.
О пострадавших не сообщается, и никто не был задержан, однако город усилил меры безопасности вокруг еврейских и израильских объектов.
В феврале 2023 года на территории израильского посольства в Стокгольме была найдена граната, а в мае рядом с посольством были произведены выстрелы.