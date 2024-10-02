В Дании возле посольства Израиля взорвались ручные гранаты, трое граждан Швеции взяты под стражу

Перевод: Сергей Светлов

«В 3:20 возле израильского посольства произошли два взрыва. По нашим первоначальным данным, их причиной стали две ручные гранаты», - сообщил представитель копенгагенской полиции Йенс Йесперсен на пресс-конференции.

«Двое человек были задержаны в поезде на центральном вокзале Копенгагена. Кроме того, ранее был задержан еще один человек в другом месте Копенгагена», - сообщила полиция на платформе X (ранее Twitter). По данным полиции, задержанные - граждане Швеции в возрасте 15-20 лет, передает Deutsche Welle.

Посол Израиля в Дании Давид Аков выразил шок по поводу произошедшего инцидента возле посольства. «Мы полностью доверяем датским властям и расследованию полиции», - написал Аков в X.

Взрывы последовали за стрельбой по израильскому посольству в Швеции. Полиция Стокгольма сообщила, что улики указывают на то, что посольство подверглось обстрелу вчера вечером.

О пострадавших не сообщается, и никто не был задержан, однако город усилил меры безопасности вокруг еврейских и израильских объектов.

В феврале 2023 года на территории израильского посольства в Стокгольме была найдена граната, а в мае рядом с посольством были произведены выстрелы.