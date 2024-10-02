Министерство хочет начать диалог по теме вопросов экзаменов на водительские права

На прошлой неделе возникла публичная конфронтация между Транспортным департаментом и Союзом автошкол Эстонии по поводу теоретических тестов. Союз автошкол Эстонии также обратился в Министерство климата, выразив обеспокоенность в связи с введенными в сентябре новыми вопросами теоретического теста для желающих получить водительские права.

«По мнению автошкол, вопросы иногда сформулированы так, что их трудно понять, рисунки запутаны, а в системе вариантов ответов есть ошибки. По словам инструкторов, это привело к тому, что результаты сдачи теоретического экзамена значительно снизились», - написал в Транспортный департамент вице-канцлер Министерства климата.

Вице-канцлер просит Транспортный департамент разъяснить сложившуюся ситуацию, в том числе правовую основу, представить сроки и процедуру составления новых вопросов для теоретического экзамена. Кроме того, вице-канцлер спрашивает Транспортное агентство о качестве новых вопросов теоретического экзамена и принципах изменения вопросов, о том, какие выводы оно сделало из возникшей ситуации и какие шаги предпринимает для разрешения ситуации и обеспечения качества предоставления государственных услуг.

26 сентября Транспортный департамент на два дня приостановил проведение теоретических экзаменов для водителей, чтобы провести тщательную перепроверку всех новых тестовых вопросов, поскольку пять процентов из них могли быть двусмысленными или сложными для формулировки.

В результате тендера Транспортный департамент получило 1200 вопросов теоретического теста с вариантами ответов, подготовленных экспертами в данной области. В ходе предварительной проверки вопросов, полученных в результате закупки, около ста вопросов были сразу же удалены, а на сегодня департамент удалил еще около 20.

С понедельника транспортное ведомство возобновило проведение теоретических тестов для кандидатов на получение водительских прав со старыми вопросами.