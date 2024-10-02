Эксперт объяснил, почему экономика Эстонии пострадала больше, чем экономики многих других европейских стран

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, выступая на Дне предпринимательства в Виймси, заявил, что экономика Эстонии в последние годы показывает худшие результаты по сравнению с многими другими странами Европы и даже мира. По мнению Индрека Нейвельта, экономике других европейских стран также сложно расти из-за нехватки рабочей силы.