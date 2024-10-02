Противостояние между Ираном и Израилем угрожает нефтяным рынкам

Во вторник, 1 октября, Иран нанес удары баллистическими ракетами по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского командира в Ливане. Этот шаг усилил спекуляции на тему того, что в ответ Израиль может нацелиться на ключевую нефтяную инфраструктуру Ирана, сообщают зарубежные источники.