Эскалация конфликта между Ираном и Израилем привела к росту цен на нефть, так как усиливаются опасения по поводу сбоев в глобальных поставках нефти. Аналитики обратили внимание на остров Харк.
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Противостояние между Ираном и Израилем угрожает нефтяным рынкам
Перевод: Сергей Светлов
Во вторник, 1 октября, Иран нанес удары баллистическими ракетами по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского командира в Ливане. Этот шаг усилил спекуляции на тему того, что в ответ Израиль может нацелиться на ключевую нефтяную инфраструктуру Ирана, сообщают зарубежные источники.