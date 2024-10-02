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Противостояние между Ираном и Израилем угрожает нефтяным рынкам

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Газовые факелы на нефтедобывающей платформе на нефтяных месторождениях Соруш в Персидском заливе, в 1250 км к югу от столицы Тегерана, в 2005 году.
Газовые факелы на нефтедобывающей платформе на нефтяных месторождениях Соруш в Персидском заливе, в 1250 км к югу от столицы Тегерана, в 2005 году. Фото: Reuters Photographer

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем привела к росту цен на нефть, так как усиливаются опасения по поводу сбоев в глобальных поставках нефти. Аналитики обратили внимание на остров Харк.

Перевод: Сергей Светлов

Во вторник, 1 октября, Иран нанес удары баллистическими ракетами по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского командира в Ливане. Этот шаг усилил спекуляции на тему того, что в ответ Израиль может нацелиться на ключевую нефтяную инфраструктуру Ирана, сообщают зарубежные источники.

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