ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Солнечное затмение создаст в небе эффектное огненное кольцо

Перевод: Сергей Светлов

Те, кто не смогут наблюдать это явление вживую, могут следить за ним через интернет, в прямом эфире TimeandDate. Кольцеобразная фаза затмения впервые станет видна с Земли в 19:50 по эстонскому времени (12:50 EDT, 16:50 GMT), но лучшее время для наблюдения наступит примерно в 22:00 (15:03-15:09 EDT, 19:03-19:09 GMT), когда огненное кольцо будет видно на протяжении до 6 минут и 11 секунд над островом Пасхи (Рапа-Нуи).

Что такое кольцеобразное солнечное затмение?

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем, отбрасывая тень на земную поверхность. Поскольку орбита Луны вокруг Земли слегка эллиптическая, иногда Луна находится дальше от Земли и не закрывает полностью диск Солнца, как это происходит при полном затмении. Во время кольцеобразного затмения вокруг Луны остается яркий световой круг, образуя огненное кольцо.

Где и когда можно увидеть кольцеобразное затмение

Ширина пути сегодняшнего кольцеобразного затмения составляет от 265 до 331 километра, и только около 175 000 человек проживают на этом пути. В этих регионах можно будет увидеть полное огненное кольцо, в то время как в близлежащих районах наблюдается частичное затмение, когда Луна как бы откусывает кусочек Солнца.

Путь солнечного затмения 2 октября пройдет над Тихим океаном и Южной Америкой. Фото: Michael Zeiler GreatAmericanEclipse.com

Места, где сегодня можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение:

Рапа-Нуи/остров Пасхи, Чили: от 5 минут 38 секунд до 6 минут 12 секунд с началом огненного кольца в 14:03 по местному времени (EAST).

Кокран, Чили: 5 минут 40 секунд кольца, начиная с 17:21 CLST.

Национальный парк Перито-Морено, Аргентина: 6 минут 17 секунд кольца, начиная с 17:21 ART.

Пуэрто-Десеадо, Аргентина: 3 минуты 22 секунды кольца, начиная с 17:27 ART.

Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина: 5 минут 12 секунд кольца, начиная с 17:24 ART.

Частичное солнечное затмение: крупные города

Некоторые известные места, где сегодня можно увидеть частичное солнечное затмение:

Галапагосские острова (1%)

Ла-Пас, Боливия (1%)

Рио-де-Жанейро, Бразилия (9%)

Сан-Паулу, Бразилия (10%)

Буэнос-Айрес, Аргентина (42%)

Монтевидео, Уругвай (42%)

Сантьяго, Чили (44%)

Эль-Калафате, Аргентина (83%)

Фолклендские острова (84%)

Ушуайя, Аргентина (72%)

Если вы находитесь в этих местах на противоположной стороне земного шара, не упустите шанс увидеть это редкое явление.

Помните, что никогда не следует смотреть на Солнце без защитных средств. Для безопасного наблюдения необходимы специальные очки для солнечного затмения, а все телескопы, камеры и бинокли должны быть оснащены солнечными фильтрами. Или же вы можете наблюдать затмение через интернет.