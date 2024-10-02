Правительство обсудит прекращение выплаты пособий по безработице с 2026 года

Согласно законопроекту, который будет обсуждаться на заседании правительства в четверг, 3 октября, нынешнее пособие по безработице будет переименовано в компенсацию по безработице с учетом дохода, а условия ее получения останутся неизменными.

Базовая компенсация по безработице будет назначаться человеку, который проработал не менее 8 месяцев в течение 36 месяцев до того, как стал безработным. Компенсация будет выплачиваться в течение периода до 180 дней и будет одинаковой для всех, составляя 50% от минимальной заработной платы за предыдущий календарный год. Люди, не отвечающие этим требованиям, могут обратиться в местное самоуправление за получением прожиточного пособия.