Государство планирует с 2026 года прекратить выплату пособий по безработице, в дальнейшем зарегистрированные безработные будут получать в случае безработицы либо компенсацию по безработице, основанную на доходах, либо установленную законопроектом новую базовую компенсацию по безработице.
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Правительство обсудит прекращение выплаты пособий по безработице с 2026 года
Согласно законопроекту, который будет обсуждаться на заседании правительства в четверг, 3 октября, нынешнее пособие по безработице будет переименовано в компенсацию по безработице с учетом дохода, а условия ее получения останутся неизменными.
Базовая компенсация по безработице будет назначаться человеку, который проработал не менее 8 месяцев в течение 36 месяцев до того, как стал безработным. Компенсация будет выплачиваться в течение периода до 180 дней и будет одинаковой для всех, составляя 50% от минимальной заработной платы за предыдущий календарный год. Люди, не отвечающие этим требованиям, могут обратиться в местное самоуправление за получением прожиточного пособия.